Meta推訂閱制 搶賺AI財

經濟日報／ 編譯黃淑玲陳苓／綜合外電
Meta準備在旗下Instagram、Facebook、WhatsApp等應用程式，測試付費訂閱制。（美聯社）
Meta旗下的臉書、Instagram（IG）和WhatsApp等應用程式，預定在未來幾個月測試新的付費訂閱模式，寄望可以加速回收去年在人工智慧（AI）砸下的重本。

根據TechCrunch得到的消息，Meta的訂閱方案，將讓付費用戶取得更多功能、擴展AI能力，來「釋放更多生產力與創造力」。

這次隨著訂閱方案推出，將一併擴大部署Manus的通用AI代理產品。Meta於去年12月以約20億美元的價格，收購了Manus的通用AI代理產品組合。Manus是一家總部位於新加坡、在中國大陸創辦的AI代理開發公司。

藉由測試付費訂閱制，Meta寄望可以較快回收一些公司去年在AI人才與併購方面所砸下的重本。Meta一直以來都是在「Llama」架構下，開發大型語言模型，但這些模型採取開源策略，亦即一般用戶可免費使用，不像OpenAI、Google及 Anthropic等AI領導業者的模型，需要付費使用。

據了解，Meta付費用戶可以全面使用由AI驅動的短影音創造工具Vibes。Vibes自2025年推出以來一直免費提供使用；新的訂閱模式上線後，免費用戶將允許使用基本版，選擇付費後享有更多進階功能。

新推的訂閱方案將與Meta Verified分開。Meta Verified是Meta於2023 年推出的付費產品，提供的服務是對內容創作者與企業發出認證徽章，全天候直接客服支援、保護防止冒充、幫助優化搜尋。

社群媒體業者近來逆風不斷，首先是Meta、TikTok、YouTube遭控蓄意讓孩童成癮、傷害兒少，該案本周將在美國加州洛杉磯法院開庭審理。

一名原告表示，她從小使用社群媒體，對這種科技成癮，加劇了憂鬱症與輕生念頭。重要的是，訴狀宣稱，這是企業刻意設計選擇所造成，欲讓孩童更容易對旗下平台上癮，以提高利潤。這個說法若成立，將可避開企業的第一修正案和230條款擋箭牌，這些法規保護業者免於對旗下平台的內容負責。

另一方面，法國國會下議院「國民議會」26日投票支持新法，禁止15歲以下兒童使用社群媒體。議員以116票贊成、23票反對通過該法案，接下來法案將送交參議院審議，之後再回到下議院進行最終表決。

