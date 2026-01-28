2026全球名家瞭望／川普，別再逃避通膨問題...

美國總統川普先前在一場宣揚其經濟政策的集會，暗示選民表示，負擔能力擔憂日益加深是民主黨製造的「騙局」。他否認有通膨問題，並表示：「我們的物價正從美國歷史最高點大幅回落。」

美國民眾則有不同看法。事實上，完全可以理解民眾對生活負擔能力的擔憂。

為了更深入了解這些擔憂的根源，我把美國民眾對生活負擔的焦慮，拆分成三個不同要素。

第一是整體消費者物價水準比五年前上漲近25%，在短時間內出現這麼大的漲幅，對消費者是一記沉重心理打擊，需要數年時間才能消化。川普歸咎於前總統拜登，嚴格來說他沒有說錯，因為據我估算，拜登2021年簽署的1.9兆美元刺激法案，將當年的整體通膨率推高約三個百分點。

第二個要素是消費者物價通膨相對於整體物價水準的變動率。整體消費者物價指數（CPI）2025年9月年比攀升3%，使川普二度上任以來的月均通膨率達到2.9%，這種增速已明顯到足以引起民眾的注意。川普的貿易關稅政策難辭其咎，去年9月咖啡價格年漲19%，香蕉、牛肉和冷凍果汁分別上漲7%、15%和10%，這些都是民眾切身感受的價格上漲。

第三個要素涵蓋中產階級生活必需的服務，包括托兒、住房、醫療保健和高等教育，但川普在白宮五年來都未將其列為優先事項。川普該怎麼做才能緩解民眾對負擔能力的焦慮？顯然，他應先從撤銷多數的現行關稅著手。

確實，對於某些攸關國安或經濟韌性的關鍵商品，以及這些商品的供應鏈涉及美國敵對國家，美國當前的貿易政策立場有討論空間。

但這類商品僅占川普加徵關稅商品的極小部分，在取消進口關稅後，許多商品的價格將下跌。

但調降關稅仍不足以壓低通膨率至聯準會（Fed）設定的2%目標，因為美國經濟正面臨其他通膨壓力來源。市場普遍認為川普想要Fed言聽計從，這個因素將推高通膨。

若投資人、企業及家庭認為，Fed將透過低利率刺激經濟需求，迎合川普的短期政治目標，企業將試圖搶在通膨尚未上升前先規避風險，使當前物價承受上漲壓力。基於許多美國選民擔憂生活成本，確保Fed不受政治干預，其實符合川普的直接利益。

最後，川普應承認他執政五年來始終未充分關注民生議題。川普確實為勞工做了許多事，包括藉由削減企業稅增加商業投資、提升勞工的生產力和薪資，但他始終未重視醫療、托育和教育成本等問題。

川普現在有改變現況的良機，共和黨國會議員正認真討論如何修護醫療照護體系，有些參議員提出頗具前景的方案，但真正的進展需要川普的領導力，川普會否在今年期中選舉前把醫改列為優先事項？我雖質疑，但別忘了，他最擅長的就是不按牌理出牌。

川普還須記取拜登的教訓，別再為通膨問題與民眾爭論。民調顯示，近半數美國人表示難以負擔基本生活必需品，包括食品雜貨、水電瓦斯、住房及交通等；25%受訪者因經濟原因放棄醫療檢查或停用處方藥；逾33%無力負擔晚上外出觀賞球賽的費用，近半數人表示沒能力負擔搭飛機旅行的度假開銷。

若拜登能更嫻熟處理通膨政治，或許現在仍擔任總統。川普若想避免共和黨在今年11月期中選舉受重創，就須迅速汲取拜登的教訓。

（作者Michael R. Strain是美國企業研究所經濟研究中心主任、Project Syndicate專欄作家／編譯林聰毅）

