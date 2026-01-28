原物料漲價 恐侵蝕電動車獲利

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電

金屬與記憶體價格雙雙上揚，使電動車業壓力日增，中國大陸業者尤然。瑞銀（UBS）估計，中型電動車的成本，將提高人民幣4,000-7,000元，不確定製造商能否把增加成本轉嫁給消費者；若業者全數自行吸收，利潤將遭侵蝕殆盡。

瑞銀分析師鞏旻（Paul Gong）團隊的報告估計，中型電動車需要200公斤的鋁、80公斤的銅。經歷過去三個月來的漲勢，鋁的成本已大增人民幣600元、銅增加人民幣1,200元、鋰也從人民幣1,000元升至3,800元。

記憶體是另一個漲勢推手，瑞銀從業界人士得知，車輛的DRAM成本在25-150美元，具備相當智慧功能的車子，DRAM成本約為100美元。假設DRAM費用為100美元、或人民幣700元，過去三個月來，DRAM現貨價急漲180%，表示其要價已從人民幣700元飆至2,000元。

瑞銀說，過去業者面臨這類挑戰，往往會把原物料成本大量轉嫁出去。但由於補貼退場、1月起又將對購買新能源車開徵5%購置稅，導致電動車需求疲弱，不確定電動車製造商、供應商、消費者是否會分攤成本攀升的衝擊，也不確定分攤程度。

瑞銀估計，由於競爭激烈、利潤微薄，要是車廠吃下所有增加費用，光是成本通膨就會徹底侵蝕利潤。

人民幣 電動 消費者

延伸閱讀

稱AI推升記憶體需求永無止境 群聯潘健成：「賣壽司理論」轉型系統商

三星HBM4 2月出貨

富田29日掛牌 每股60元

晶豪科、台勝科 四檔夯

相關新聞

2026全球名家瞭望／川普，別再逃避通膨問題...

美國總統川普先前在一場宣揚其經濟政策的集會，暗示選民表示，負擔能力擔憂日益加深是民主黨製造的「騙局」。他否認有通膨問題，...

金價狂飆上看6,000美元 法興銀、德銀看好今年底前再寫新天價

國際金價26日攻克5,000美元大關後，27日繼續創高，連二天保持在此關卡之上，地緣政治風險和投資人拋售主權債券及貨幣，...

德2025年對陸投資激增

德國企業2025年對中國大陸投資額達四年來高點，對美投資反而減少一半，加上多國致力於拓展多元化的經貿關係，凸顯川普發動貿...

Meta推訂閱制 搶賺AI財

Meta旗下的臉書、Instagram（IG）和WhatsApp等應用程式，預定在未來幾個月測試新的付費訂閱模式，寄望可...

歐盟去年12月電動車首度賣贏汽油車

歐洲汽車製造商協會（ACEA）說，歐盟去年12月純電動車銷售超越汽油車，是歷年來首見，即使決策當局提議放寬排廢規定，也未...

原物料漲價 恐侵蝕電動車獲利

金屬與記憶體價格雙雙上揚，使電動車業壓力日增，中國大陸業者尤然。瑞銀（UBS）估計，中型電動車的成本，將提高人民幣4,0...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。