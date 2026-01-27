美股早盤／道瓊受這因素而下跌 科技股繼續衝、康寧奪光纖大單股價飆

快訊

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
本周將迎來Meta、微軟、特斯拉、蘋果等重磅企業財報。法新社
本周將迎來Meta、微軟、特斯拉、蘋果等重磅企業財報。法新社

美股三大指數27日早盤漲跌互見，除道瓊受聯合醫療集團（UnitedHealth）拖累而下跌之外，整體氛圍偏樂觀，標普500指數上漲0.2%，那斯達克綜合指數揚升0.6%。如今美股財報季進入緊鑼密鼓的階段，投資人也等待聯準會（Fed）本周稍晚的利率決策。

費城半導體指數漲1.4%，台積電ADR則漲1%。

在標普500指數成分企業中，超過90家公司會在本周發布財報。Meta、微軟、特斯拉將在28日盤後公布，蘋果公司則會在29日盤後公布。目前看來，已發布財報的企業表現強勁。根據FactSet，每四家就有約三家公司表現優於預期。

在川普當局提議對2027年參與聯邦醫療保險優勢計畫的保險業者支付費率幾無變動（平均費率淨調漲0.09%，遠低於預期）後，多家醫療保險大咖股價早盤大跌，例如Humana跳水15%，CVS Health重挫11%，聯合醫療集團重挫14%。

CNBC報導，Meta 27日宣布與康寧達成長期合作協議，承諾至2030年前，最多向後者支付60億美元採購光纖電纜，消息激勵後者股價急漲8.2%。

