快訊

北東濕冷雨勢大！這日急凍剩10度 下周緊接另波冷空氣

死亡率高達75%！赴立百病毒流行地區 羅一鈞籲勿吃2類食物

伊朗血腥鎮壓逾6千死 國家貨幣里亞爾貶至新低

中央社／ 杜拜27日綜合外電報導

根據人權團體今天公布的數據顯示，伊朗當局對全國性抗議活動的血腥鎮壓，已造成至少6126人死亡，另有許多人恐怕已經遇難。

同時，隨著美國航空母艦打擊群抵達中東地區，準備領導任何美方因應這次危機的軍事行動，伊朗貨幣里亞爾（Rial）兌美元匯率重挫至歷史新低，來到150萬里亞爾兌1美元。

美聯社報導，美國「林肯號」航空母艦（USSAbraham Lincoln）及其隨行的飛彈驅逐艦已抵達當地，為美方提供打擊伊朗的能力。尤其是在波斯灣的阿拉伯國家明確表示，儘管境內駐有美軍人員，但仍希望避免捲入任何攻擊行動的情況下，美軍的進駐更具意義。

今天公布的數據來自總部位於美國的「人權行動者新聞通訊社」（Human Rights Activists News Agency,HRANA），這個組織過去在多次的伊朗動亂中，皆能準確提供數據，並靠遍布伊朗各地的活動人士網絡逐一驗證相關死亡案例。

人權行動者新聞通訊社表示，死者中至少有5777名抗議者、214名政府相關人員、86名兒童及49名並未參與示威的平民。另外，目前鎮壓行動累計已有超過4萬1800人被捕。

由於伊朗當局切斷網路並干擾國際通訊，美聯社無法獨立驗證最新死亡人數。

伊朗官方則聲稱死亡人數僅3117人，其中2427人為平民與安全部隊成員，其餘的人被標註為「恐怖分子」。伊朗神權體制過去在通報類似動亂的傷亡時，常有低報或不報的情況。

伊朗的抗議行動自2025年12月28日由里亞爾暴跌引爆，很快蔓延全國。面對抗議，伊朗神權體制展開強硬鎮壓。隨著伊朗全國網路封鎖超過兩週後，外界逐漸掌握這場危機的實際規模，這也是伊朗有史以來最全面的網路斷訊。

德黑蘭各大外匯交易所今天報出的里亞爾對美元匯率，創下歷史新低。

伊朗目前大幅縮減官方補貼匯率，以抑制貪腐問題。政府也提供全民相當於7美元的每月補貼，以因應物價上漲。但過去十年，伊朗里亞爾的匯率已從3萬2000里亞爾兌1美元，大貶到如今150萬里亞爾兌1美元，民眾儲蓄幾乎化為烏有。

伊朗 死亡 美國航空

延伸閱讀

人權組織：伊朗示威潮已釀近6千死 逾4萬人被捕

美國重兵將抵中東 伊朗全國高度戒備：任何攻擊視為全面戰爭

數位鐵幕內的伊朗：國家資訊網路NIN如何織成社會牢籠？

當上網也是一種霹靂力矩：伊朗如何築起「軍營式網路」全面斷網

相關新聞

卡尼在達沃斯嘴硬稱「不上桌就被別人吃」 遭川普回懟後服軟

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）周一(1月26日)在接受美國福克斯新聞采訪中表示，當天他和川普總統在橢圓形辦公室，旁聽了川普與加拿大總理卡尼的電話通話，其中「卡尼非常『積極地』撤回了他在達沃斯演講中的部分不當言論」。

加、歐、印全硬起來了！中等強權合縱連橫抗衡美國霸權

美國總統川普上周揚言課徵格陵蘭關稅然後又作罷，但對世界「中等強權」而言，可能已標誌著分水嶺時刻。從加拿大、歐盟到印度，各...

日圓再承壓…為何這回日美貌似枕戈待旦 對其他亞幣有何影響？

日圓兌美元27日從三個月高點回貶0.3%，至154.69，但26日和上周五（23日）勁升，引人矚目，或許是日美聯手撐匯，...

印度將與歐盟敲定FTA 莫迪：總額占全球GDP約25%

印度總理莫迪（Narendra Modi）表示，印度和歐盟將敲定一項具里程碑意義的自由貿易協定（FTA），總額將占全球G...

記憶體短缺…外媒：智慧手機晶片商當中 聯發科恐受創最重

DRAM短缺下，許多市場研究機構調降今年的智慧手機銷售展望。外媒指出，這可能會讓聯發科的最大優勢變成弱點，在智慧手機晶片...

Meta想辦法靠AI賺錢 旗下應用程式將測試付費訂閱服務

美國科技新聞媒體TechCrunch報導，臉書母公司Meta預定未來幾個月內，要在旗下的應用程式內測試新的付費訂閱商業模...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。