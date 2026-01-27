卡尼在達沃斯嘴硬稱「不上桌就被別人吃」 遭川普回懟後服軟

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）周一(1月26日)在接受美國福克斯新聞采訪中表示，當天他和川普總統在橢圓形辦公室，旁聽了川普與加拿大總理卡尼的電話通話，其中「卡尼非常『積極地』撤回了他在達沃斯演講中的部分不當言論」。

卡尼的辦公室在周一晚間未立即回應路透社置評請求。

卡尼在達沃斯說了什麼？

在上周結束的達沃斯世界經濟論壇上，卡尼發表演講，並在不直接點名美國和川普的前提下，指向性非常明確地跟川普「掀桌」。卡尼提到基於規則的全球秩序已經終結的事實，強調特別是中等強國必須采取行動，因為「如果你不上桌吃飯，你就在菜單上（被端上桌讓別人吃）」。

卡尼此次演講獲得在場的許多世界領袖和行業巨頭的長時間起立鼓掌。中國社媒也瘋轉演講，貼心的網民還將演講原文配上中文字幕方便更多人觀看和轉發。「卡尼達沃斯演講」; 等關鍵詞條僅在新浪微博上就數萬條，部分視頻的觀看和評論量也是驚人。包括人民網、財新等知名官媒也以積極的標題措辭轉發和評論卡尼達沃斯演講。

川普第一時間「回懟」卡尼

「愛還嘴」的美國總統川普在達沃斯與會期間就已經迅速「回懟」卡尼，批評加拿大「對美國不夠感」。之後，川普還宣布撤銷了對加拿大加入其「和平委員會」（Board of Peace）的邀請。上周六（1月24日），這位美國總統還威脅稱，如果加拿大方面繼續推進與美國的競爭對手中國達成貿易協定，他將對加拿大商品征收 100% 的關稅。卡尼則在一天後回應表示，加拿大無意與中國達成自由貿易協議，「我們和中國只是糾正過去幾年出現的一些問題」。他並強調，相關協議內容皆符合美墨加自由貿易協定的規定。

