搭上輝達AI晶片順風車 ASML穩坐半導體供應鏈核心

中央社／ 阿姆斯特丹27日綜合外電報導

隨著人工智慧（AI）企業爭相搶購驅動AI熱潮所需的輝達（Nvidia）晶片，荷商艾司摩爾（ASML）穩坐半導體供應鏈核心。

ASML生產的大型精密設備，能將微小的電路圖列印在矽晶圓上，稱霸AI所需的高階微處理器市場，該公司客戶包括了台積電與英特爾（Intel）。

路透社報導，總部位於荷蘭費爾德霍溫（Veldhoven）的ASML，自去年4月以來股價已經翻倍，光是本月股價就大漲25%。這顯示在晶片荒推升晶片價格後，其晶片製造商客戶正持續擴大投資。

分析師指出，投資人正密切關注ASML明天將公布的財報，並觀察該公司是否會上修2026年「持平至溫和」的營收成長預測。隨著股價一路飆升，分析師紛紛上修ASML獲利預估，大幅高於該公司原本的財測。

ASML在較低階的深紫外光（DUV）市場面臨日本尼康（Nikon）、佳能（Canon）及中國上海微電子（SMEE）的競爭，但專家認為，即便中、美積極追趕，ASML在先進晶片領域的霸主地位短期內仍難以動搖。

在全球AI軍備競賽創造數兆美元價值的背景下，ASML憑藉其在極紫外光（EUV）技術的霸主地位，成功搭上AI晶片大廠輝達的順風車。

半導體研究機構Yole Group的威斯特（John West）將ASML形容為「唯一的選擇」。

分析師預估，晶片製造商1/4的資本支出用於曝光機，其中大部分流向ASML，隨著蘋果（Apple）、Google、高通（Qualcomm）對AI晶片的需求帶動，這個比例恐更高。

研調機構Tech Insights高級研究員赫奇森（DanHutcheson）指出，半導體產業已投入數十億美元採用ASML的次世代設備。他形容，更換設備供應商，就像在F1賽車比賽中更換引擎一樣冒險。

赫奇森指出，整個供應鏈把未來5到7年的賭注都壓在ASML上。由於牽涉的資金動輒數千億美元，企業不太可能輕易更換供應商。

ASML 半導體 分析師

