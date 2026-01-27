日圓再承壓…為何這回日美貌似枕戈待旦 對其他亞幣有何影響？

快訊

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
紐約聯備銀行23日向各大外匯交易商詢價，消息引發日圓急升，彭博經濟研究甚至還形容，這引發了廣場協議的猜想。歐新社
日圓兌美元27日從三個月高點回貶0.3%，至154.69，但26日和上周五（23日）勁升，引人矚目，或許是日美聯手撐匯，也可能單純是美國藉「匯率檢查」打心理戰影響市場所致。彭博經濟研究認為，過去幾年日本政府幾次進場干預，效果都只是曇花一現，而這次干預的條件比過往都更加有利。

首先，現在日美利差縮小，許多利差交易（carry trade，又稱套利交易）的投機性質濃厚，當局可能稍微一發力，不必太認真，就可以把投機客嚇跑。因此，這次非常有可能是美日聯手釋出遏制日圓走軟的訊號，暫且嚇走一些人。

第二，日本可能不再是單打獨鬥，華府似乎站在日本的身後。美國通常反對干預匯市，認為應由市場決定，除非發生極端情況，例如2011年的日本東北大地震，以及1998年日本銀行業危機與亞洲金融危機帶來的雙重衝擊。

第三，日銀在別無選擇的情況下，可以放大招，也就是繼續升息，而且可能是比原先預期更快、更猛的幅度。

事實上，與以往實施日圓買入干預時的情況相比，遠期利率顯示的預期政策路徑要更高，而且對日銀未來還會進一步升息進行了定價。這反映出一個新現實：越來越多投資者確信通膨終於開始扎根，且預期日銀最終會將政策利率提升至中性水準。

如果日圓升值源於美日協同干預，溢出效應將波及其他亞幣，韓元會受直接影響；近來韓元與日圓的連動性遠高於人民幣。在這種情況下，壓制韓元的結構性貶值壓力會開始緩解。人民幣則會繼續升值，但和這回美日協同行動比較沒有關聯。

日本 美國 人民幣

