新加坡鈔券設計揭秘 融合多元族群花園城市國家精神

央行啟動新台幣鈔券改版，將迎來「台灣之美」主題。目前新加坡流通的人像系列（Portrait Series）鈔券自1999年發行以來，呈現不同族群的樂器，象徵新加坡華馬印及西方文化交融，也展現「花園城市」，象徵堅韌的國家精神。

中央銀行啟動新台幣鈔券改版，將揮別過去鈔券上的小學生等圖案，迎來「台灣之美」嶄新主題。在新加坡，鈔券圖案不僅是貨幣象徵，也具有意涵。新加坡鈔票正面印有第一任總統尤索夫伊薩（Yusof binIshak）肖像，他曾於1965至1970年間擔任總統。

根據新加坡金融管理局（MAS）官網資料，新加坡鈔券歷經蘭花系列（Orchid Series）、鳥類系列（BirdSeries）、船隻系列（Ship Series），目前流通的人像系列（Portrait Series）為第4套鈔券，於1999年9月發行。

新加坡文史工作者明永昌今天告訴中央社記者，新加坡鈔票設計融合不同族群元素，目的是希望讓民眾，以及來新加坡工作或生活者，透過鈔票認識新加坡的國家意象與文化特色，感受這座城市國家的多元族群交融精神；因應時代變化，透過各種鈔票上的圖案與設計，不同族群的文化、歷史與生活風貌，得以在日常流通中被看見和理解。

以面額50元的新幣鈔票為例，它以藝術與多元文化為主題，呈現4種不同族群的樂器，包括華族琵琶、馬來手鼓（Kompang）、印度維納琴（Indian Veena）與西方古典小提琴，象徵新加坡華、馬、印及西方文化交融。此外，鈔券上還搭配2件當地藝術作品「長臂猿」（Gibbon）與「晾曬鹹魚」（Drying SaltedFish），展現藝術家創作成就。

面額10元的新幣鈔券以運動為主題，透過5項受歡迎的運動呈現活力精神。鈔券背面一側描繪慢跑者、網球選手及足球選手，代表在新加坡受喜愛的陸上運動；另一側則呈現游泳與帆船，象徵水上運動。

面額5元的新幣鈔券背面呈現新加坡「花園城市」（Garden City）景觀，以百年登布樹（tembusu）為主軸，矗立於新加坡植物園內，象徵新加坡堅韌精神。

面額2元的新幣鈔券則描繪學生在「無邊界教室」（Borderless Classroom）中與老師互動。背景中可見3所知名教育機構，從最右側依序為維多利亞橋學校（Victoria Bridge School）、舊萊佛士學院（RafflesInstitution）以及醫學院（College of Medicine），象徵新加坡理想的教育階段。