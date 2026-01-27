記憶體短缺…外媒：智慧手機晶片商當中 聯發科恐受創最重
DRAM短缺下，許多市場研究機構調降今年的智慧手機銷售展望。外媒指出，這可能會讓聯發科的最大優勢變成弱點，在智慧手機晶片製造商中受創最重。
科技媒體Wccftech報導，聯發科的智慧手機晶片出貨量，連續多季居冠，超越高通、蘋果、三星等。但DRAM短缺，可能不利聯發科的智慧手機晶片銷售。韓媒ChosunBiz指出，去年第3季智慧手機晶片占聯發科季度營收的53%，該公司將最受衝擊。中國大陸智慧手機業者減少今年的出貨預估，由於這些公司是聯發科的最大客戶，可能影響聯發科近期前景。
Wccftech說，聯發科預計今年稍晚將發布天璣9600晶片，為該公司首次採台積電2奈米製程生產的晶片，並或許會是聯發科歷來最貴的晶片，這種情況格外令人擔憂。儘管聯發科搶得先機，完成天璣9600的設計定案（tape out），但DRAM和NAND flash價格分別暴衝70%與100%之際，聯發科可能須集思廣益，找出緩解之道。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言