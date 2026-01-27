印度將與歐盟敲定FTA 莫迪：總額占全球GDP約25%

快訊

中央社／ 新德里27日專電
印度總理莫迪。路透
印度總理莫迪。路透

印度總理莫迪（Narendra Modi）表示，印度和歐盟將敲定一項具里程碑意義的自由貿易協定（FTA），總額將占全球GDP的25%，有利雙方製造業發展，進而讓服務業受惠。

歐洲聯盟（EU）理事會主席柯斯塔（AntonioCosta）、歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula vonder Leyen）日前抵達印度，並參加印度26日的「共和國日」（Republic Day）活動。

今日印度（India Today）報導，印度與歐盟今天將於新德里進行峰會，會後預料將宣布結束FTA的談判，這意味著雙方在近20年的談判後，有了重大的突破。

莫迪今天將於峰會接待柯斯塔、范德賴恩，他稍早於2026印度能源週（India Energy Week 2026）活動中對印度與歐盟的FTA發表談話，稱雙方的協定將被全球視為「一切協定之母」，會對雙方企業和民眾創造出眾多機會。

新德里電視台（NDTV）報導，莫迪以線上方式參加2026印度能源週時說：「印度和歐盟正在簽署具有里程碑意義的協定，全世界都在討論它，並稱它是一切協定之母，這個協定會為印度14億人口與歐洲民眾帶來巨大的機會。」

莫迪提到，將出爐的協定是印度、歐盟兩大世界經濟體攜手合作的傑出範例，對印度而言，這將有助包括紡織品、寶石、珠寶、皮革製品在內的產業發展。

印度斯坦時報（Hindustan Times）提到，莫迪認為，這次印度與歐盟敲定的FTA將大幅促進製造業與服務業的發展，他說：「這項協定約占全球國內生產毛額（GDP）的25%、近全球貿易總額的1/3，這不僅加強我們對貿易的共同承諾，也強化對民主和法治的共同承諾。」

范德賴恩稍早曾在社群平台X發文說：「一個成功的印度，會讓世界更加穩定、繁榮、安全，我們所有人都將從中獲益。」

印度新聞信託社（PTI）報導，印度商業與工業部秘書亞格拉沃（Rajesh Agrawal）明確地說：「談判已經圓滿結束，協定已經敲定。」他還表示，從印度的角度來看，這個FTA既平衡又具前瞻性，有助印度更緊密地融入歐洲經濟之中。

印度 歐盟 莫迪

