Meta想辦法靠AI賺錢 旗下應用程式將測試付費訂閱服務

美國科技新聞媒體TechCrunch報導，臉書母公司Meta預定未來幾個月內，要在旗下的應用程式內測試新的付費訂閱商業模式。Meta擁有的應用程式包括：Instagram、Facebook WhatsApp等。

Meta發言人證實了相關報導。根據TechCrunch得到的消息，Meta的訂閱方案，將讓付費用戶取得更多功能、擴展AI能力，來「釋放更多生產力與創造力」。

Meta於去年12月以約20億美元的價格，收購了Manus的通用AI代理產品組合。Manus是一家總部位於新加坡、在中國大陸創辦的AI代理開發公司。這次隨著訂閱方案推出，將一併擴大部署Manus的通用AI代理產品。

藉由測試付費訂閱制，Meta寄望可以較快回收一些公司去年在AI人才與併購方面所砸下的重本。

據了解，Meta的付費用戶可以全面使用由AI驅動的短影音創造工具Vibes。Vibes自2025年推出以來一直免費提供使用；新的訂閱模式上線後，免費用戶將允許使用基本版，選擇付費後享有更多進階功能。

新推的訂閱方案將與Meta Verified分開。Meta Verified是Meta於2023 年推出的付費產品，提供的服務是對內容創作者與企業發出認證徽章，全天候直接客服支援、保護防止冒充、幫助優化搜尋。

Meta一直以來都是在「Llama」架構下，開發大型語言模型，但這些模型採取開源策略，亦即一般用戶可免費使用。開源的方式，與美國其他競逐AI市場的OpenAI、Google及 Anthropic等AI領導業者所提供的付費方案不同。