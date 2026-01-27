印度與歐盟達成歷史性貿易協定 降低對美、中依賴

快訊

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
印度與歐盟預計周二宣布一項歷史性的貿易協定。新德里形容，這將是印度近年所有貿易協議中的「母協議」，旨在降低雙方對美國與中國市場的依賴。

歐盟表示，協議於歐盟執委會主席范德賴恩與歐洲理事會主席科斯塔訪印期間敲定，內容包括開放市場、降低關稅，並強化潔淨科技、製藥與半導體等關鍵供應鏈。近年美國對印度與歐盟商品加徵關稅，被視為促使雙方加速完成這項談判近20年協議的重要推力。

多名歐洲官員指出，協議將大幅削減雙邊關稅，以分散供應鏈風險、降低戰略依賴。不過，歐盟已下修對進入印度市場的期待，部分環境與勞工議題仍待後續談判，乳製品等敏感農產品也被排除在外。協議仍須經歐洲議會與印度內閣批准。

根據印度政府資料，截至2025年3月底的一年，歐盟是印度最大商品貿易夥伴，雙邊貿易額約1,360億美元。

新德里智庫全球貿易研究倡議的Ajay Srivastava指出，這項協定將成為印度在經濟規模與法規涵蓋範圍上最大的一份。在保護主義升溫、貿易日益戰略化的背景下，印度可望取得市場准入、勞力密集型出口的關稅減免，以及服務業新機會。

孟買Emkay Global Financial Services首席經濟學家Madhavi Arora估計，該協定可望在2031年前為印度對歐盟出口增加500億美元，但歐盟碳邊境調整機制，仍可能削弱關稅調降帶來的實際效益。

