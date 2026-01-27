快訊

入場的都是「醜八怪」！黃鐙輝送行曹西平笑出來：這應該是他想要的

台中男警為查逢甲商圈同志會館 犧牲色相穿內褲埋伏取信業者

逆轉！黎明幼兒園拆屋纏訟17年...林金連批惡法 更五審再判要拆

Zoom押寶AI挖到礦！對Anthropic的5,100萬美元持股 價值可能破20億

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
視訊會議公司Zoom股價的新成長動能，可能來自先前低調投資AI新創公司Anthropic的5,100萬美元。隨著Anthropic評估IPO，這筆持股價值有望飆升數十倍。美聯社
視訊會議公司Zoom股價的新成長動能，可能來自先前低調投資AI新創公司Anthropic的5,100萬美元。隨著Anthropic評估IPO，這筆持股價值有望飆升數十倍。美聯社

疫情紅利退潮後，視訊會議公司Zoom股價長期低迷，市場持續尋找新的成長動能。這可能來自它先前對AI新創公司Anthropic的一筆戰略投資。隨著市場傳出Anthropic正評估啟動IPO，Zoom當初低調投入的5,100萬美元，價值有望飆升數十倍，成為公司帳面上的隱藏金礦。

Anthropic傳出計劃進行新一輪私募融資，估值可能高達3,500億美元。投資機構Baird分析師William Power以此估算，Zoom的持股價值可能介於20億至40億美元之間。。儘管Zoom從未明確證實2023年第1季申報的5,100萬美元戰略投資全部流向Anthropic，但市場普遍認定此為事實。

這項投資的效益已開始顯現。Zoom在2023年第三季財報中認列了4.061億美元的戰略投資收益，分析師估計其中絕大部分即來自Anthropic持股價值的增長。此外，雙方的合作關係也為Zoom的產品發展帶來實質助益。透過整合Anthropic開發的AI模型Claude，Zoom正強化其平台的智慧功能，例如會議摘要與筆記記錄，以提升客戶體驗並創造營收新動能。

Zoom周一大漲11.28%至95.46美元，是2022年8月下旬以來最高，但仍較2020年歷史高點大跌逾80% 。

在FactSet調查的分析師中，約有過半數給予「買入」的評級，顯示市場對其既有業務與AI機會的綜合前景，抱持審慎樂觀態度。

延伸閱讀

紫金1,200億併加國同業

牛排別再只會買肋眼 牧場主不藏私揭「最高CP值牛肉部位」

散熱族群 大摩力挺

黃仁勳曝「Rubin不用冷水機組」衝擊散熱股 大摩建議逢低買進四檔個股

相關新聞

Zoom押寶AI挖到礦！對Anthropic的5,100萬美元持股 價值可能破20億

疫情紅利退潮後，視訊會議公司Zoom股價長期低迷，市場持續尋找新的成長動能。這可能來自它先前對AI新創公司Anthrop...

委內瑞拉改革石油產業 預估2026年外資增加55%

委內瑞拉臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）今天表示，委國政府計畫改革石油產業，鬆綁國家限制，吸引更多外...

澳幣兌美元逼近三年最高 專家看好升息前景

澳幣兌美元匯價正朝著三年來的最高點上漲，今（27）日早盤雖微幅回落，但截至周一已經連續六個交易日攀升。澳幣表現強勁主因在...

南韓股民連飛彈都不怕了還怕關稅？Ksopi翻紅勁揚1% 押注川普又會退縮

儘管美國總統川普揚言將把對南韓商品的關稅稅率從15%提高至25%，南韓股市今天（27日）開盤後一度跌逾1%，但隨後持續反...

不只抗通膨 金價衝破5,100美元凸顯黑天鵝時代的避險共識

國際金價持續創新高，驅動力不在通膨預期或利率走向，而是投資人對風險認知的根本性轉變。

大賣空貝瑞要炒熱迷因股？ 他一喊買進這檔 股價就狂噴8%　

迷因股經典代表遊戲驛站（GameStop）股價在周一盤中一度狂飆超過8%，原因是因電影《大賣空》而聲名大噪的基金經理人貝...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。