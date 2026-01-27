澳幣兌美元逼近三年最高 專家看好升息前景

澳幣兌美元匯價正朝著三年來的最高點上漲，今（27）日早盤雖微幅回落，但截至周一已經連續六個交易日攀升。澳幣表現強勁主因在於澳洲央行偏向鷹派立場，以及市場對美日可能聯手干預日圓的疑慮，壓抑了美元。

今年以來，澳幣兌美元已升值近4%，目前約在1澳幣兌0.69美元左右，是今年到目前表現最強的G10貨幣前三名。澳洲兩大主要銀行澳洲聯邦銀行和西太平洋銀行的策略師均預測，澳幣可能在3月底前升至0.70美元，最近一次澳幣有此水準，是在2023年初。

根據彭博資訊彙整的數據，截至今日稍早，選擇權市場的機率顯示，澳幣在3月底前觸及0.70美元的可能性超過70%。

澳洲公債目前提供的殖利率，為已開發國家最高，澳幣因而受惠。市場同時也押注澳洲央行可能在下個月升息。殖利率上升使美澳之間的利差擴大至2022年以來最大水準，有利於澳幣走強。

這樣的殖利率利差，讓澳幣得以抵禦全球市場的動盪，包括美國貿易爭端、日圓可能遭干預帶來的不利美元風險。此一韌性支撐了澳幣的看多前景，法國興業銀行首席外匯策略師Kit Juckes則是預測，澳幣將在今年中之前升至0.70美元。

Juckes說：「當前美元不被信任，歐元雖強但不穩，日圓便宜卻令人害怕；澳幣可被視為一種高收益的避險貨幣。」他提到，澳幣是「我現在最喜歡的貨幣」。

滙豐（HSBC） 駐香港外匯研究主管Paul Mackel也認為，從穩健的經常帳背景、審慎的貨幣政策，以及相較其他貨幣更漂亮的財政狀況來看，澳幣「應該是具備『不沾鍋』特性的貨幣」。

澳幣兌美元匯率上周四（22日）升值1.15%，創下去年8月以來最大單日漲幅。當天公布的就業數據顯示，澳洲上月的新增就業人士超出預期。貨幣市場目前反映將澳洲央行2月3日利率會議後，升息的機率為60%。

交易員本周的焦點在通膨數據，以便在澳洲央行會議前，進一步確認對匯率的押注。根據彭博資訊的調查，澳洲上月核心消費者物價指數上升至3.3%，高於央行的2%至3%目標區間。

反映偏鷹局面，對政策最敏感的澳洲三年期公債殖利率，已升至2023年11月以來的最高點。除了高殖利率外，澳幣債券也因其頂級信用評等而吸引投資人，尤其是在「去美元化」主題升溫，市場擔憂美國政府再度關門之際。

澳洲聯邦銀行（CBA）駐雪梨策略師Carol Kong 表示：「市場對美元的疲弱情緒、澳洲央行的升息前景，以及金屬價格高漲，解釋了為何澳幣在地緣政治與貿易緊張局勢再起之下，仍能保持韌性。」