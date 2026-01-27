委內瑞拉改革石油產業 預估2026年外資增加55%

快訊

中央社／ 卡拉卡斯26日綜合外電報導
圖為委內瑞拉石油開採設施。（歐新社）
委內瑞拉臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）今天表示，委國政府計畫改革石油產業，鬆綁國家限制，吸引更多外資投入，預估2026年將可帶來14億美元投資。

法新社報導，羅德里格斯指出，數十年來，委內瑞拉能源產業由國家高度控管。如果國會能通過終結控管的法案，石油投資金額將較2025年增加55%。

羅德里格斯表示：「去年投資金額近9億美元，而今年已簽署的投資金額為14億美元。」

羅德里格斯是在一場諮詢活動中向企業界發表上述談話，這場活動主要目的是促成石油產業開放，吸引民間資金。

她主張：「我們必須從擁有全球最大（已證實）石油儲量的國家，轉變為產量上的巨人。」

這名臨時領袖承受來自美國總統川普的壓力，要求開放委國豐富的原油資源，讓美國石油公司運用。

川普支持羅德里格斯取代前總統馬杜洛（NicolasMaduro），只要她配合美方的政策議程。

委內瑞拉由於多年管理不善與貪腐，石油產量自2000年代初期每日逾300萬桶的高峰，下滑至2020年每日僅35萬桶的歷史低點，但此後產量回升至約每日120萬桶。

目前提交國民議會（National Assembly）審議的碳氫化合物法案，規定設於委國的民間企業可自行開採石油，無須再與委內瑞拉國營石油公司（PDVSA）成立合資企業，PDVSA過去堅持要持有多數股權。

國會上週已完成此案初讀，預料近日將正式表決通過。

