不只抗通膨 金價衝破5,100美元凸顯黑天鵝時代的避險共識

國際金價持續創新高，驅動力不在通膨預期或利率走向，而是投資人對風險認知的根本性轉變。

財經網站MarketWatch報導，格陵蘭緊張情勢雖然降溫，市場從中汲取深刻教訓：全球貿易與政治秩序不再穩固，政策風險變得更具政治性，也更難預測。投資人警覺到未來衝擊可能以「突發事件」之姿來襲，而非循序發生。

在此背景下，金價上漲已與美元走勢脫鉤。黃金不需要美元轉弱，也不仰賴單一經濟數據，反映的是市場對尾部風險的重新定價，包括決策速度、政策可信度，以及既有貿易與同盟框架被快速挑戰的可能性。

分析認為，當前關鍵不是金價是否偏高，而是黃金在資產配置中的定位。在政策不確定性升高、風險難以分散的環境下，黃金更接近資產負債表上的保險，而非可以頻繁進出的戰術部位。

這也是金價漲破5,100美元揭示的深層訊號：市場正在為結構性不確定性尋找錨點，而黃金被重新定義為現代投資組合中不可或缺的防禦資產。