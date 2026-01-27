不只抗通膨 金價衝破5,100美元凸顯黑天鵝時代的避險共識
國際金價持續創新高，驅動力不在通膨預期或利率走向，而是投資人對風險認知的根本性轉變。
財經網站MarketWatch報導，格陵蘭緊張情勢雖然降溫，市場從中汲取深刻教訓：全球貿易與政治秩序不再穩固，政策風險變得更具政治性，也更難預測。投資人警覺到未來衝擊可能以「突發事件」之姿來襲，而非循序發生。
在此背景下，金價上漲已與美元走勢脫鉤。黃金不需要美元轉弱，也不仰賴單一經濟數據，反映的是市場對尾部風險的重新定價，包括決策速度、政策可信度，以及既有貿易與同盟框架被快速挑戰的可能性。
分析認為，當前關鍵不是金價是否偏高，而是黃金在資產配置中的定位。在政策不確定性升高、風險難以分散的環境下，黃金更接近資產負債表上的保險，而非可以頻繁進出的戰術部位。
這也是金價漲破5,100美元揭示的深層訊號：市場正在為結構性不確定性尋找錨點，而黃金被重新定義為現代投資組合中不可或缺的防禦資產。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言