不只抗通膨 金價衝破5,100美元凸顯黑天鵝時代的避險共識

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
金價屢創新高並非單純反映通膨，而是市場對難以預測的政策與地緣風險進行結構性避險。這顯示黃金正從交易工具轉變為投資組合中必要的長期保險。路透
國際金價持續創新高，驅動力不在通膨預期或利率走向，而是投資人對風險認知的根本性轉變。

財經網站MarketWatch報導，格陵蘭緊張情勢雖然降溫，市場從中汲取深刻教訓：全球貿易與政治秩序不再穩固，政策風險變得更具政治性，也更難預測。投資人警覺到未來衝擊可能以「突發事件」之姿來襲，而非循序發生。

在此背景下，金價上漲已與美元走勢脫鉤。黃金不需要美元轉弱，也不仰賴單一經濟數據，反映的是市場對尾部風險的重新定價，包括決策速度、政策可信度，以及既有貿易與同盟框架被快速挑戰的可能性。

分析認為，當前關鍵不是金價是否偏高，而是黃金在資產配置中的定位。在政策不確定性升高、風險難以分散的環境下，黃金更接近資產負債表上的保險，而非可以頻繁進出的戰術部位。

這也是金價漲破5,100美元揭示的深層訊號：市場正在為結構性不確定性尋找錨點，而黃金被重新定義為現代投資組合中不可或缺的防禦資產。

國際金價持續創新高，驅動力不在通膨預期或利率走向，而是投資人對風險認知的根本性轉變。

大賣空貝瑞要炒熱迷因股？ 他一喊買進這檔 股價就狂噴8%　

迷因股經典代表遊戲驛站（GameStop）股價在周一盤中一度狂飆超過8%，原因是因電影《大賣空》而聲名大噪的基金經理人貝...

金價要衝到哪？ 法興銀估年底6,000美元 銀價暴衝14%冷靜後恢復漲勢

國際金價周一（26日）漲破5,100美元以上的創紀錄水準後，今天盤初維持在5,000美元的高檔；白銀走勢狂暴，在周一一度...

新思CEO：記憶體短缺將持續到2027年 短期無解因擴產需兩年

新思科技（Synopsys）執行長加齊（Sassine Ghazi）說， 記憶體短缺與價格上漲的情況，很可能會一路延續到...

微軟推二代AI晶片Maia 200 由台積電代工

微軟公司推出第二代人工智慧晶片，作為提升服務效率的核心布局，同時減少對輝達晶片的依賴。

白宮入股效應 美國稀土公司股價大漲

美國稀土公司（USA Rare Earth）26日宣布獲商務部入股，可望獲得16億美元的資金，激勵早盤股價大漲逾20%。...

