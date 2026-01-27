大賣空貝瑞要炒熱迷因股？ 他一喊買進這檔 股價就狂噴8%　

迷因股經典代表遊戲驛站（GameStop）股價在周一盤中一度狂飆超過8%，原因是因電影《大賣空》而聲名大噪的基金經理人貝瑞（Michael Burry）發文表示，他一直在買進GameStop的股票。

貝瑞在社群平台Substack 的一篇文章中表示，他對GameStop董事長兼執行柯恩（Ryan Cohen）有信心，「我相信萊恩，我喜歡目前的布局、公司治理以及我所看到的策略。」柯恩近年來嘗試多種策略，幫助GameStop實體門市網絡因應線上遊戲更加受歡迎所帶來的挑戰。

GameStop曾在2021年股價暴漲，最高曾飆漲逾2,400%，成為最具代表性的迷因股，當時正是因為柯恩最初大舉入股該公司。貝瑞當時也是投資人之一，但他之後表示，自己在股價戲劇性飆升前就已賣出持股。過去一年來，GameStop股價表現落後大盤，而且遠低於疫情期間創下的高峰。

GameStop股價周一盤中一度上漲8.8%，創下自5月以來最大單日盤中漲幅，並觸及10月8日以來新高，成交量也大幅放大。選擇權交易人蜂擁買進GameStop的買權，推升一個月期隱含波動率至去年12月初以來最高。周一的買權總成交量升至6月12日以來最高水準。

今年以來，GameStop股價累計上漲約21%，但自五年前的高點算來，已下跌約72%。

自2021年迷因股熱潮以來，GameStop曾多次出現急漲，往往與金融網紅在社群媒體上的發文有關，但每次都隨後回落。投資人一直質疑，該公司是否能成功從實體零售轉型至線上模式。

在最新的文章中，貝瑞回顧GameStop的發展歷史，並提到其對比特幣與收藏品的關注，以及在柯恩主導下進行的門市關閉行動。他也強調GameStop「強勁的現金流」、龐大的淨營運虧損在可預見的未來都能用來抵減收入、降低應稅所得，以及公司在資本支出方面的低投入。

貝瑞寫道：「在有形資產價值提供下檔保護的情況下，做多GameStop幾乎是目前美國普通股市場中最具不對稱性的投資之一。」「我願意長期持有。」