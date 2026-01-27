金價要衝到哪？法興銀估年底6,000美元 銀價暴衝14%冷靜後恢復漲勢

國際金價周一（26日）漲破5,100美元以上的創紀錄水準後，今天盤初維持在5,000美元的高檔；白銀走勢狂暴，在周一一度狂飆14%、稍後回落，但今天盤初續漲3%，白金也創歷史新高；國際油價周一小幅收低，市場權衡冬季風暴對美國原油產區產量的影響，以及美伊之間任何緊張局勢可能帶來的影響。

貴金屬強勢

現貨金價今天盤中上漲0.65%，報每英兩5,041美元，周一盤中曾觸及創紀錄的5,110.50美元；美國黃金2月期貨周一收盤上漲2.1%，報5,082.50美元。

現貨銀價今天盤初上漲3%，報每英兩106.46美元；周一盤中一度狂飆14%，寫下117.71美元歷史新高價。由於散戶投資者和動能驅動型買盤加劇了白銀實物市場的緊張，銀價在上周五突破了100美元大關。

現貨白金上漲1.8%，至每英兩2,816.38美元，盤中觸及創紀錄的2,918.80美元；現貨鈀金攀升5.9%，至2,127.68美元，為2022年以來的最高。

Sprott總裁Ryan McIntyre表示：「地緣政治和經濟不確定性加劇繼續支撐金價。各國央行在分散外匯準備、減少對美元依賴的同時，仍然是強勁的買家。」「此外，投資人重新開始流入實物支持的交易所交易基金（ETF），持有量年比增加約20%。」

在最新的地緣政治衝突中，美國總統川普周六表示，如果加拿大與中國達成貿易協議，他將對加拿大徵收 100%的關稅。

美國和日本當局可能即將採取協調干預匯市措施，這是投資人關注的另一個焦點。

與此同時，川普政府對聯準會主席鮑爾的刑事調查為本周的聯準會會議蒙上了陰影。聯準會本周預料在決策會議上維持利率不變。此前川普向鮑爾施壓，要求降低利率。這將對非孳息的黃金形成支撐，黃金在2025年上漲64%後，今年迄今已上漲近18%。

分析師認為黃金還有進一步上漲的空間。法國興業銀行預期，到年底黃金價格將達每英兩6,000美元，但他們提醒說，這可能是保守估計，還有進一步上漲的空間。與此同時，摩根士丹利表示，黃金漲勢可能會持續，並強調了5,700美元的多頭目標。

油價小幅收黑

布蘭特原油3月期貨周一收跌0.29美元，跌幅0.4%，報每桶65.59美元；美國西德州中級原油（WTI）3月期貨收跌0.44美元，跌幅0.7%，報每桶60.63美元。

這兩大指標原油上周均收漲2.7%，並在周五收於1月14日以來最高水準。

分析師和交易員估計，隨著一場冬季風暴橫掃美國全境、能源基礎設施和電網不堪重負，美國原油生產商周末損失多達每日200萬桶石油產量，相當於全國周末產量的約15%。

顧問機構Energy Aspects說，上周六美國原油生產中斷達到最高峰，二疊紀盆地受影響最大，損失約每日150萬桶；周一產量損失降至約70萬桶，預計1月30日前所有產量會完全恢復。

與此同時，哈薩克斯坦能源部周一表示，該國最大油田準備恢復生產，但產業消息人士指產量仍然偏低，對CPC Blend原油出口的不可抗力仍然存在。

分析師稱，在美伊緊張局勢令投資者保持警惕之際，交易員也關注地緣政治風險。

三名石油輸出國組織與盟國（OPEC）+代表對路透表示，預計OPEC+將在周日的會議上繼續暫停3月增產計畫。