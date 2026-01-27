新思CEO：記憶體短缺將持續到2027年 短期無解因擴產需兩年

新思科技（Synopsys）執行長加齊（Sassine Ghazi）說， 記憶體短缺與價格上漲的情況，很可能會一路延續到 2027年。他的談話強化了市場的看法，也就是，由AI基礎設施建設熱潮所引發的記憶體供應吃緊，可能比原先預期持續得更久。

記憶體在歷史上，通常呈現供給過剩或供給短缺的循環，並因而左右價格走勢。一些分析師已將目前的情況稱為一場「超級循環」（super cycle）。加齊也認為：「現在對記憶體公司來說，是一個黃金時期。」

記憶體是智慧型手機、筆記型電腦等消費性電子產品的核心零組件。同時，也已成為AI資料中心及其伺服器中極為關鍵零件，尤其是高頻寬記憶體（HBM）的需求特別強勁。

隨著數百億美元持續投入資料中心基礎設施建設，記憶體的需求暴增，價格出現前所未見的飆漲。

半導體設計工具大廠新思的執行長加齊日前接受CNBC專訪。他表示，這波記憶體供應緊縮的問題，不只今年一整年難以改善，還將持續到明年。

三星、SK 海力士以及美光（Micron）是全球三大的記憶體製造商。加齊說，他們生產的大多數記憶體，都直接流向AI基礎設施，但許多其他電子產品同樣需要記憶體，在已經沒有多餘的產能可供分配的情況下，其他市場目前面臨供貨不足。

他指出，儘管這些公司正試圖擴大產能，但從投資到實際量產至少需要兩年時間。

記憶體價格攀升，意味著消費電子產品公司可能必須考慮調漲售價。中國大陸電子產品大廠小米去年表示，預期手機價格將在今年上漲。根據加齊的了解，價格調高「其實已經在發生」。