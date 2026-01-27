微軟推二代AI晶片Maia 200 由台積電代工

微軟公司推出第二代人工智慧晶片，作為提升服務效率的核心布局，同時減少對輝達晶片的依賴。

這款名為Maia 200的晶片由台積電生產，正陸續進駐微軟位於愛荷華州的資料中心，下一步將部署至鳳凰城一帶。微軟周一邀請開發人員開始使用Maia的控制軟體，但目前還不清楚Azure雲服務的用戶何時能使用搭載該晶片的伺服器。

微軟雲端與人工智慧主管Scott Guthrie在部落格中表示，首批晶片部分將交由微軟的超級智慧團隊使用，以產生資料、改進下一代AI模型。這些晶片還將用於為面向企業的Copilot助手和微軟租

賃給雲端客戶的AI模型（包括 OpenAI最新模型）提供算力。

微軟推出自研晶片的計畫，開始的時間晚於亞馬遜（Amazon）和Alphabet旗下的Google，這三家公司的目標相近：打造能夠無縫接入資料中心、為雲端客戶節省成本並提高效率的高性價比機器。由於輝達最新款晶片成本高昂且供應短缺，業內正爭相尋找替代來源。

微軟表示，Maia 200在部分AI任務上的表現優於Google與Amazon Web Services的同類晶片。Guthrie指出，Maia 200同時也是微軟迄今部署過能源效率最高的AI推論系統。

微軟已著手設計下一代晶片Maia 300。若內部研發受挫，該公司仍有其他選項；根據與OpenAI的合作協議，微軟可取得這家ChatGPT開發商仍在早期階段的晶片設計。

顧問公司Gartner分析師Chirag Dekate表示，Maia 200的推出顯示微軟對自研晶片的投入具備長期承諾。隨著AI資料中心耗能快速攀升、多地電力供應受限，像Maia這類強調效率的專案變得愈發關鍵。他指出，這並非短期嘗試，而是跨世代的戰略投資。