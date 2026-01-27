快訊

不爽南韓國會！川普威脅：對韓對等關稅由15%增至25%

台積電ADR小幅收黑 聯電大漲超過7% 日月光也強勢

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

台股ADR周一（26日）收盤漲跌互見，台積電ADR收盤下跌0.65%，報每股332.71美元，換算並折合台幣後為每股2,096.01 元，較台北交易股票溢價率為19.43%。聯電ADR勁揚超過7%，日月光也漲逾2%。

道瓊工業指數26日收盤上漲313.69點，漲幅0.64%，報49,412.40點；標普500指數，上漲34.62點，漲幅0.50%，報6,950.23點；那斯達克綜合指數上漲100.11點，漲幅0.43%，報23,601.36點。

費城半導體指數下跌0.39%，收7,927.04點。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 312.31 +2.27 312.00 0.10

中華電 CHT 134.50 -0.77 134.00 0.37

台積電 TSM 2,096.01 -0.65 1,755.00 19.43

聯電 UMC 71.38 +7.50 69.30 3.00

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

指數 台積電 台股

