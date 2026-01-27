美股收盤／標普500連四紅…逼近7,000點大關 科技巨頭財報前領漲

美國股市三大指數周一（26日）收漲，標普500指數和那斯達克指數連續第四個交易日走高，由蘋果等大型股帶動，投資人靜待本周稍晚的一連串大型科技公司財報與聯準會決策會議。

道瓊工業指數26日收盤上漲313.69點，漲幅0.64%，報49,412.40點；標普500指數，上漲34.62點，漲幅0.50%，報6,950.23點；那斯達克綜合指數上漲100.11點，漲幅0.43%，報23,601.36點。

標普500和那指攀升至一周多以來的最高水準。

蘋果、微軟、Alphabet、Meta與博通是帶動標普500指數上漲的主要動力。

蘋果、Meta、微軟和特斯拉將於本周稍晚陸續公布上季財報，這將是對AI熱潮帶動的漲勢的一次關鍵考驗。

投資人將尋找AI相關支出能帶來可量化回報的跡象。隨著市場對科技股高估值的憂慮升溫，企業前景指引將變得格外重要，即便只是小幅偏離預測，也可能引發市場重新評估AI交易題材。

Northlight資產管理公司投資長Chris Zaccarelli表示：「許多大型企業即將公布財報，你可以看到，通訊服務類股和科技類股今天的表現都不錯。」「看起來我們正處於企業利潤擴張、經濟也在擴張的階段，所以整體而言，投資者持謹慎樂觀態度，正在期待著財報季的到來。」

根據LSEG編制的數據，截至上周五，在64家已公布財報的標普500指數成分股當中，79.7%的公司財報優於分析師預期。

BTIG首席市場技術分析師Jonathan Krinsky表示， 「這是有超大型公司財報和聯準會會議的關鍵一周。如果

能在沒有重大意外的情況下度過，波動性可能會收斂，這將成為又一個利多因素，」「儘管我們仍認為多項指標顯示出自滿情緒，但現在標普500指數突破7,000點的條件比三周前要好」。

通訊服務類股上漲 1.3%，是標普500指數11個主要類股中漲幅最大的類股，非必需消費品類股下跌0.7%，表現最為落後。標普500指數最大的拖累因素是特斯拉，該股收盤下跌3%。

材料類股上漲0.3%，原因是金價在史上首次突破每英兩5,000美元，提振紐蒙特礦業（Newmont Mining）等公司股價，紐蒙特礦業收漲1.3%。

聯準會會議也是投資人關注的焦點，會議將於周二開始，周三公布決議。根據芝商所的FedWatch，交易者認為聯準會維持利率不變的可能性約97%，但投資者人將仔細觀察央行有關未來利率路徑的線索。

司法部本月對聯準會主席鮑爾展開調查，而美國總統川普表示，他可能很快就會選出下一任聯準會主席，有關央行獨立性的新問題也將成為焦點。

個股方面，英特爾股價繼上周五下跌17%之後，周一下挫5.7%。此前該公司預期本季利潤和營收低於預期。

航空業者JetBlue下跌3.8%，原因是美國遭遇大規模冬季暴風雪襲擊後，航空業的航班出現了大規模中斷。

稀土礦商USA Rare Earth股價上漲7.9%，此前有報導說ㄓ美國政府將持有該公司10%的股份，這是一項總額達16億美元的債務和股權投資計劃的一部分。

CoreWeave攀升 5.7%，此前輝達（Nvidia）表示將向這家雲端基礎設施公司投資20億美元。