台灣歷來最嚴重公害…RCA汙染案上千人工殤、逾百人罹癌 苦等正義30年

近8成高中生、5成國小生化妝…恐買到劣質商品 民團籲制定選購指引

市場靜待大型企業財報和聯準會決策 美股多收高

中央社／ 紐約26日綜合外電報導

投資人正準備迎接本週稍晚要公布的一連串大型企業財報，以及美國聯邦準備理事會（Fed）最新利率決策，華爾街股市主要指數今天大多收漲。

道瓊工業指數上揚313.69點或0.64%，收49412.40點。

標準普爾500指數攀漲34.62點或0.50%，收6950.23點。

那斯達克指數揚升100.12點或0.43%，收23601.36點。

費城半導體指數下跌30.88點或0.39%，收7927.04點。

232條款 中日韓海嘯第一排…將衝擊價值6千億美元亞洲貿易

在美國最高法院審理川普對等關稅之際，美國政府已以國安名義課徵或考慮開徵其他關稅。日本媒體分析顯示，如果全面實施，這些關稅...

金價衝破5,100美元大關 銀價急漲…同步攻頂

國際金價26日漲幅持續擴大，一口氣衝破5,100美元大關，再寫歷史新猷，銀價也再創歷史新高，延續近期一波急漲走勢，反映地...

白宮入股效應 美國稀土公司股價大漲

美國稀土公司（USA Rare Earth）26日宣布獲商務部入股，可望獲得16億美元的資金，激勵早盤股價大漲逾20%。...

印度擬降歐盟車關稅至40%

路透引述消息人士報導，印度計劃將歐盟進口車關稅從最高110%大幅調降至40%。雙方最快於27日簽署自由貿易協定（FTA）...

AI熱潮引爆電力需求 南韓髮夾彎 重新擁抱核能

隨著人工智慧（AI）熱潮推升電力需求，南韓政府態度「髮夾彎」，決定回歸前朝的能源藍圖，推進在2038年前興建兩座核子反應...

德版星鏈有影 主打軍用 軍火商萊茵金屬揪伴打造衛星網路服務

德國軍火集團萊茵金屬（Rheinmetall）和衛星生產商OHB，據傳正洽談聯手爭取打造與馬斯克旗下星鏈（Starlin...

