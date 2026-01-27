市場靜待大型企業財報和聯準會決策 美股多收高
投資人正準備迎接本週稍晚要公布的一連串大型企業財報，以及美國聯邦準備理事會（Fed）最新利率決策，華爾街股市主要指數今天大多收漲。
道瓊工業指數上揚313.69點或0.64%，收49412.40點。
標準普爾500指數攀漲34.62點或0.50%，收6950.23點。
那斯達克指數揚升100.12點或0.43%，收23601.36點。
費城半導體指數下跌30.88點或0.39%，收7927.04點。
