金價衝破5,100美元大關 銀價急漲至每英兩110美元 同步攻頂

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
國際金價26日漲幅持續擴大，一口氣衝破5,100美元大關，再寫歷史新猷，銀價也再創歷史新高。 法新社
國際金價26日漲幅持續擴大，一口氣衝破5,100美元大關，再寫歷史新猷，銀價也再創歷史新高，延續近期一波急漲走勢，反映地緣政治緊張情勢加劇與各國財政風險升溫，推升黃金的避險需求。

根據彭博資訊報價，現貨金價26日盤中跳漲近2.5%，報每英兩5,111美元。現貨白銀同日漲勢更凌厲，急漲6.6%至每英兩110美元。

從委內瑞拉、格陵蘭、到中東，近來地緣政治熱點接連浮現，相關風險升溫進一步強化黃金在高度不確定市場中的避險需求。

根據滙豐銀行（HSBC）上周的報告，近期金價與銀價再度走高，背後原因與格陵蘭相關的地緣經濟議題有關。

瑞士聯合私人銀行（Union Bancaire Privée）的分析師指出，金價上漲主要來自機構投資人與散戶的買盤不墜，「我們預期黃金今年仍將有亮眼表現，反映各國央行與散戶投資需求持續強勁。」

各國央行同樣維持強勁買盤。高盛估算，目前各國央行每月平均購金量約60公噸，遠高於2022年前每月約17公噸，且開發中國家央行持續將外匯存底轉向黃金。

高盛認為，規避全球總體經濟與財政永續性等政策風險的部位，將一路延續至2026年，有別於2024年底美國大選後，選舉相關避險部位迅速解除。

此外，市場憂心美日聯合干預匯市、抑制日圓近期貶勢，美元則走軟，美元走貶使貴金屬對多數買家而言變便宜，也是帶動金價、銀價走高的因素。

黃金過去兩年價格已翻倍，這波破紀錄的漲勢再次凸顯黃金做為市場恐懼指標的歷史角色。繼去年創下1979年以來最佳年度表現後，今年以來又再上漲15%，地緣政治風險升高進一步推動所謂的「貨幣貶值交易」，也就是投資人撤離貨幣與美國公債

美國近期一連串行動，包括挑戰聯準會獨立性、威脅併吞格陵蘭、對委內瑞拉軍事干預，都令市場不安。對於投資人而言，黃金避險的吸引力可說前所未見。

