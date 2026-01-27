快訊

近8成高中生、5成國小生化妝…恐買到劣質品 民團籲制定選購指引

聽新聞
0:00 / 0:00

傳美日聯手干預…日圓急升當領頭羊 掀亞幣競升潮

聯合報／ 記者藍鈞達、編譯葉亭均／綜合報導

外匯市場昨日在日圓帶動亞洲貨幣整體走升，新台幣美元匯率同步轉強，盤中一度升值近一角。終場收在卅一點五○八元，升值七分。匯銀人士指出，日圓昨日升勢強勁，短線上亞幣恐跟進，新台幣有挑戰整數關卡的可能。

在台灣時間周一清晨，日圓兌美元匯率一度升破一五四日圓，創一個多月以來最強。在周日，日本首相高市早苗向市場發出警告，而在上周五，美國也釋出可能與日本聯手捍衛日圓的跡象。

高市表示：「我們將採取一切必要措施，因應投機與高度異常的波動。」但她未具體點名日圓或近期劇烈波動的日本公債市場。

儘管高市在發言時先強調，做為首相不宜評論「應由市場決定的事務」，但財務大臣已表明，日本在必要時會「放手」採取行動，包括進場干預。

日圓匯率上周五一度貶到接近一六○日圓區間，這是市場普遍視為有高度進場干預風險的水準。當時這波疲弱走勢在東京周五交易時段尾聲開始反轉，市場揣測官方可能介入。進入美國交易時段後，升勢加快，因交易員回報稱，紐約聯邦準備銀行已聯繫金融機構，了解日圓匯率狀況。

聯準會的詢價行動、日本財務大臣片山皋月與美國財政部長貝森特之間近期的密切溝通，都讓交易員認為日美聯手干預的可能性正在升高。

日圓升破一五四日圓，也帶動包括新台幣、韓元、星幣等亞幣普遍走強，根據央行統計，日圓單日升百分之二點六九最高，其次是韓元的百分之一點六八。星幣升值百分之○點七一，新台幣升幅百分之○點二二為最小。

匯銀主管表示，午盤過後央行進場調節，縮減新台幣升幅，守住卅一點五元關卡。不過，在美元指數回落之際，市場資金恐重新配置亞洲市場部位，亞幣短線承受升值壓力不小。

市場分析，美元走弱的關鍵，一方面在美國總統川普持續對聯準會釋出降息與政策調整的期待，使美元對市場吸引力相對下降，也成為推動亞幣轉強的重要背景。

不過，關鍵還是在日圓成為亞幣升值領頭羊，匯銀主管分析，除非日圓先止升回跌，否則包括韓元、新台幣在內的亞幣不可能單獨貶值。惟央行會緊盯市場狀況，避免新台幣單向走勢過強，預計短線上，新台幣會在卅一到卅一點五元震盪。

日圓 外匯市場 新台幣 美元 高市早苗 聯準會 韓元 央行 川普 降息

延伸閱讀

中日緊張持續 陸外交部提醒春節避免赴日

繼續對日施壓 中日航線陸籍航空免費退改簽再延到10月24日

高市早苗宣布解散眾議院 內閣支持率仍維持高水準

日圓繼續勁升 高市早苗警告放空投機客、聯準會詢價 會聯手干預匯市？

相關新聞

白宮入股效應 美國稀土公司股價大漲

美國稀土公司（USA Rare Earth）26日宣布獲商務部入股，可望獲得16億美元的資金，激勵早盤股價大漲逾20%。...

印度擬降歐盟車關稅至40%

路透引述消息人士報導，印度計劃將歐盟進口車關稅從最高110%大幅調降至40%。雙方最快於27日簽署自由貿易協定（FTA）...

AI熱潮引爆電力需求 南韓髮夾彎 重新擁抱核能

隨著人工智慧（AI）熱潮推升電力需求，南韓政府態度「髮夾彎」，決定回歸前朝的能源藍圖，推進在2038年前興建兩座核子反應...

德版星鏈有影 主打軍用 軍火商萊茵金屬揪伴打造衛星網路服務

德國軍火集團萊茵金屬（Rheinmetall）和衛星生產商OHB，據傳正洽談聯手爭取打造與馬斯克旗下星鏈（Starlin...

三星HBM4 2月出貨

消息人士透露，三星電子計劃下個月開始生產新一代高頻寬記憶體晶片HBM4，可能是首批供貨給輝達廠商之一，顯示該公司縮小與對...

IonQ砸重金併天水科技

量子運算公司IonQ 26日表示，同意以約18億美元的現金加股票，收購晶片製造商天水科技（SkyWater Techno...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。