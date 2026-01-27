傳美日聯手干預…日圓急升當領頭羊 掀亞幣競升潮

外匯市場昨日在日圓帶動亞洲貨幣整體走升，新台幣兌美元匯率同步轉強，盤中一度升值近一角。終場收在卅一點五○八元，升值七分。匯銀人士指出，日圓昨日升勢強勁，短線上亞幣恐跟進，新台幣有挑戰整數關卡的可能。

在台灣時間周一清晨，日圓兌美元匯率一度升破一五四日圓，創一個多月以來最強。在周日，日本首相高市早苗向市場發出警告，而在上周五，美國也釋出可能與日本聯手捍衛日圓的跡象。

高市表示：「我們將採取一切必要措施，因應投機與高度異常的波動。」但她未具體點名日圓或近期劇烈波動的日本公債市場。

儘管高市在發言時先強調，做為首相不宜評論「應由市場決定的事務」，但財務大臣已表明，日本在必要時會「放手」採取行動，包括進場干預。

日圓匯率上周五一度貶到接近一六○日圓區間，這是市場普遍視為有高度進場干預風險的水準。當時這波疲弱走勢在東京周五交易時段尾聲開始反轉，市場揣測官方可能介入。進入美國交易時段後，升勢加快，因交易員回報稱，紐約聯邦準備銀行已聯繫金融機構，了解日圓匯率狀況。

聯準會的詢價行動、日本財務大臣片山皋月與美國財政部長貝森特之間近期的密切溝通，都讓交易員認為日美聯手干預的可能性正在升高。

日圓升破一五四日圓，也帶動包括新台幣、韓元、星幣等亞幣普遍走強，根據央行統計，日圓單日升百分之二點六九最高，其次是韓元的百分之一點六八。星幣升值百分之○點七一，新台幣升幅百分之○點二二為最小。

匯銀主管表示，午盤過後央行進場調節，縮減新台幣升幅，守住卅一點五元關卡。不過，在美元指數回落之際，市場資金恐重新配置亞洲市場部位，亞幣短線承受升值壓力不小。

市場分析，美元走弱的關鍵，一方面在美國總統川普持續對聯準會釋出降息與政策調整的期待，使美元對市場吸引力相對下降，也成為推動亞幣轉強的重要背景。

不過，關鍵還是在日圓成為亞幣升值領頭羊，匯銀主管分析，除非日圓先止升回跌，否則包括韓元、新台幣在內的亞幣不可能單獨貶值。惟央行會緊盯市場狀況，避免新台幣單向走勢過強，預計短線上，新台幣會在卅一到卅一點五元震盪。