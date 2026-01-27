印度擬降歐盟車關稅至40%
路透引述消息人士報導，印度計劃將歐盟進口車關稅從最高110%大幅調降至40%。雙方最快於27日簽署自由貿易協定（FTA），將是印度廣大市場迄今最顯著的門戶開放。
知情人士透露，莫迪政府已同意，歐盟進口價格超過1.5萬歐元（約17,739美元）的車輛，將以配額的方式，提議對每年約20萬輛燃油車立即調降關稅。
稅率隨後將逐步降至10%。為了保護印度本土業者馬辛德拉及塔塔汽車的投資，電動車頭五年會被排除在降稅範圍之外。五年後，電動車才會比照燃油車調降關稅。
印度和歐盟預定就延宕多年的貿易協議完成談判，這項協議可望擴大雙邊貿易，並提振印度的紡織品及珠寶等商品出口。自去年8月底以來，這些產業因美國祭出的50%關稅而遭受重創。
以銷量計算，印度是全球僅次於美、中的第三大汽車市場，但其本土汽車產業長期以來受到嚴密保護。新德里當局目前對進口車課徵70%至110%的關稅。
