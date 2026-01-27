快訊

近8成高中生、5成國小生化妝…恐買到劣質品 民團籲制定選購指引

白宮入股效應 美國稀土公司股價大漲

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

美國稀土公司（USA Rare Earth）26日宣布獲商務部入股，可望獲得16億美元的資金，激勵早盤股價大漲逾20%。這顯示川普政府加強建立西方的稀土與關鍵礦物供應鏈，以降低對中國大陸的依賴。

國商務部已發出意向書，擬動用晶片計畫資金，以13億美元貸款及2.77億美元聯邦資金入股美國稀土公司；作為交換，該公司將發行1,610萬股普通股及1,760萬股認股權證給商務部。這項協議仍待敲定相關文件並取得必要核准。

川普政府這筆資金挹注，將協助美國稀土公司在奧克拉荷馬州斯興建磁鐵生產工廠，並開發德州Round Top稀土礦床，有助於該公司在2028年前，把稀土礦物開採規模提升至每日4萬公噸。

商務部長盧特尼克聲明說：「美國稀土公司的重稀土關鍵礦物計畫，對於恢復美國在關鍵礦物領域的自主權至關緊要」，「這筆投資可確保我們的供應鏈更具韌性，不再依賴外國」。

稀土 美國 供應鏈

