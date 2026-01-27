美銀談投資 不要碰美債 預期科技七雄漲勢未來將轉向中小型股

美國銀行（BofA）首席股票策略師哈奈特（Michael Hartnett）預測，到2029年為止，國際股票、新興市場、黃金將大放光芒，同時指出投資什麼都好，就是不要美債。美股部分，他認為漲勢將由科技七雄，轉向中小型類股。

哈奈特近期發布名為「做多底特律、做空達沃斯」的報告表示，2020-2024年債市遭受屈辱，長天期公債遭逢空前損失，美國做多債券的部位價值腰斬，日債也失去45%價值。他認為債券的避險功能失靈，迫使投資人重新思考整體股市布局的風險，這種轉變正在發生。

哈奈特認為，從債市撤出的資金，帶動了黃金與美國科技的牛市。他比對當前與1970年代環境，指出當年薪資與價格控制、支持景氣循環的財政和貨幣政策、美元貶值交易，導致漲勢從「漂亮50」（Nifty Fifty）大型股，轉向小型股。他相信川普總統在期中選舉將主打物價負擔能力，將介入管控價格，涵蓋銀行、醫療、能源業，可能衝擊相關大型業者。而且供應鏈回流、美國製造業重建，中小企業繁榮更受重視下，有利中小型股。

黃金方面，哈奈特表示，過去四次大多頭時期，黃金平均漲幅為300%，意味這次將來到6,000美元。他維持加碼評等，因黃金具避險特質、加上全球秩序重塑、法定貨幣貶值、過度財政支出，這些都強化了他的立場。

去年新興市場表現超越美股指數，哈奈特持續看多，理由是美元走弱、大宗商品價格轉強、美國以外地區通貨再膨脹，將嘉惠國際和新興市場股票。他最看好中國，相信當地通縮步入終結，本土消費占國內生產毛額（GDP）比重，將從當前的40%向上提高。