近8成高中生、5成國小生化妝…恐買到劣質品 民團籲制定選購指引

IonQ砸重金併天水科技

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電

量子運算公司IonQ 26日表示，同意以約18億美元的現金加股票，收購晶片製造商天水科技（SkyWater Technology）。IonQ董座兼執行長德西（Nicolo de Masi）指出，這筆交易將打造首間「垂直整合的量子平台公司」，「是我們致力於成為量子界『輝達』的最新舉措」。

彭博資訊報導，IonQ將以每股35美元收購天水科技，比後者過去30日平均股價溢價38%，而每股天水股票將可換取15美元現金與20美元的IonQ股票。IonQ目前市值逾160億美元；天水股價23日收報31.32美元，推算市值約15億美元。

這是IonQ歷來規模最大交易，使該公司得以運用一間大型美國本土晶圓代工廠的資源，有助於加快自家技術研發，並在國防等敏感領域，提升對美國客戶的吸引力。交易完成後，天水預計以全資子公司的形式運作，維持中立晶圓代工廠身分。

收購消息傳出，IonQ和天水股價26日早盤雙雙勁揚。

IonQ的量子硬體與軟體目標，是在各產業中解決傳統電腦難以處理的複雜問題。該公司專注於「離子阱」技術量子電腦，經證實具備較高的運算精準度。SkyWater是一家完全設於美國的半導體晶圓代工廠，服務量子運算、國防等產業。

美國 國防

