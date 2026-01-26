美股早盤／三大指數齊揚 CoreWeave獲輝達加碼投資 股價大漲15%

美股三大指數26日早盤全面上漲，道瓊工業指數漲逾200點，市場緊盯預定本周出爐的科技股重磅財報、以及聯準會（Fed）決策結果。有「輝達親兒子」之稱的AI算力供應商CoreWeave獲輝達加碼投資20億美元，帶動股價跳漲近15%。

道瓊工業指數早盤漲近0.4%、標普500指數與那斯達克指數漲近0.5%、費城半導體指數平盤波動、台積電ADR跌近0.3%。

微軟、Meta與特斯拉預定28日發布上季財報，蘋果則在隔日公布業績，市場將聚焦科技巨頭的人工智慧（AI）支出規畫

Fed也將於28日公布決策結果。市場普遍預期聯準會將維持利率不變。決策官員意見分歧，加上與白宮的緊張關係升溫，華爾街正揣測Fed下次降息的時程。美國總統川普也暗示，最快本周宣布接替鮑爾的人選，市場傳出貝萊德固定收益主管李德的呼聲最高。

投資人關注華府動向。明尼蘇達州本月二度發生聯邦移民執法人員開槍擊斃美國公民的事件，憤怒情緒不斷升高，市場因此擔心聯邦政府可能停擺。川普為控制局勢，已將邊境沙皇派往明尼蘇達州。

個股消息方面，美國稀土公司獲商務部入股，激勵股價大漲21%。