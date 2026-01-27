快訊

近8成高中生、5成國小生化妝…恐買到劣質品 民團籲制定選購指引

AI熱潮引爆電力需求 南韓髮夾彎 重新擁抱核能

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

隨著人工智慧（AI）熱潮推升電力需求，南韓政府態度「髮夾彎」，決定回歸前朝的能源藍圖，推進在2038年前興建兩座核子反應爐的計畫。

韓國前鋒報報導，南韓氣候能源環境部部長金星煥26日表示，政府將推進「第11次供電基本計畫」，包括興建兩座核子反應爐，預計在2037年與2038年完工，合計裝置容量達2.8百萬瓩（GW）；該計畫也包含在2035年前部署容量達0.7GW的小型模組化反應爐（SMR）。韓國水電與核電公司（KHNP）將在數月內公開招標以選定場址，力拚2030年代初期取得建照。

南韓政府的最新舉措，恢復了去年2月前朝定案、取得朝野支持的能源藍圖。然而，李在明去年6月就任總統後，表態該計畫未充分徵詢民意，基於場址與安全疑慮等理由質疑可行性。金星煥起初表示，第11次計畫的新核能反應爐「勢在必行」，但隨後改口稱，是否動工取決於社會討論。

但隨著AI與電氣化時代引發穩定供電疑慮，促使當局改變立場。金星煥近期抨擊，南韓在出口核電技術的同時，卻不願在本國興建核電廠，這種做法自相矛盾。

氣候能源環境部委託韓國蓋洛普與Realmeter，分別於元月12日至16日進行全國民調，結果也讓當局更有底氣推動核能計畫。民調顯示，近90%受訪者認為核能不可或缺，逾60%表態支持推進第11次計畫。

計畫延宕也引發外界批評政府白白浪費時間。依第11次計畫，一座大型核子反應爐從動工到完工通常接近14年，即使立刻完成選址，距離2037至2038年的完工目標，緩衝時間相當有限。李在明也質疑，那些要到10多年後才見效的政策，究竟有多大意義。

金星煥表示，政府接下來將加快腳步，把能源結構重心放在核能與再生能源，同時逐步淘汰燃煤。他說，該部會將擴大能源儲存系統與抽蓄水力發電，以因應再生能源的間歇性問題，並引入負載追蹤機制，使核電運轉更具彈性。他也未排除在目前規劃的兩座反應爐之外，進一步推動更多核能專案的可能性。他說，「我們並沒有刻意把門關上」，「我們將在第12次基本計畫中，評估南韓能源結構中適合配置多少核能」。

再生能源 核能 反應爐

延伸閱讀

李在明訪陸後 南韓赴陸旅遊預訂人次大增近9成

南韓前閣揆、總統李在明政治導師李海瓚過世 享壽73歲

美國揚言對半導體課100%關稅 李在明：美晶片價格恐飆升

李在明促徹查無人機事件 憂衝擊經濟與兩韓關係

相關新聞

Fed下任主席…兩黑馬躍起

美國總統川普已把自己困在角落。首先，他公開表示將下任聯準會（Fed）主席的候選人名單只有四人；第二，現任主席鮑爾的任期要...

白宮入股效應 美國稀土公司股價大漲

美國稀土公司（USA Rare Earth）26日宣布獲商務部入股，可望獲得16億美元的資金，激勵早盤股價大漲逾20%。...

印度擬降歐盟車關稅至40%

路透引述消息人士報導，印度計劃將歐盟進口車關稅從最高110%大幅調降至40%。雙方最快於27日簽署自由貿易協定（FTA）...

AI熱潮引爆電力需求 南韓髮夾彎 重新擁抱核能

隨著人工智慧（AI）熱潮推升電力需求，南韓政府態度「髮夾彎」，決定回歸前朝的能源藍圖，推進在2038年前興建兩座核子反應...

德版星鏈有影 主打軍用 軍火商萊茵金屬揪伴打造衛星網路服務

德國軍火集團萊茵金屬（Rheinmetall）和衛星生產商OHB，據傳正洽談聯手爭取打造與馬斯克旗下星鏈（Starlin...

三星HBM4 2月出貨

消息人士透露，三星電子計劃下個月開始生產新一代高頻寬記憶體晶片HBM4，可能是首批供貨給輝達廠商之一，顯示該公司縮小與對...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。