彭博：銅價仍有上漲空間 看好礦商

國際銅價從去年4月「解放日」之後開始上漲，8個月期間大漲近50%。在正常時期，銅價被視經濟健康的溫度計，而銅價如此大漲，也意味著全球經濟展望看強。

彭博資訊專欄作者歐瑟士（John Authers）寫道，基於全世界普遍採取寬鬆的財政與貨幣政策，加上地緣風險升高，都使各國央行、原料消費者或個別投資人都偏愛囤積原料品。由於銅在製造業、能源轉型以及數據中心擴建所扮演的要角，因此銅價大漲不容忽視。其他工業用金屬的漲幅無法與銅價相比。

銅價漲勢能持續多久，端視基本面情勢，也就是供給與需求。由於全球銅礦業者多年來投資不足，已使產能利用率達到極限，沒有多少備用產能能吸納激增的需求。由於新銅進入市場需要很長的先期時間，因此全球銅產量可能無法很快就增加。需求面也幫不上忙。各國普遍需要更新電網，可能使銅需求量持續增加。

銅價還有3項利多：（1）市場經不起任何重大干擾，（2）經不起像去年美國那樣累積庫存，（3）經不起中國增加庫存。這顯示銅價還將進一步上漲，且可能出現過熱或融升，除非總體經濟展望惡化，或人工智慧題材發生重大逆轉。

在這之前，銅礦公司仍將被看好，因為沒有產能過剩的立即性威脅，而且巴拿馬與印尼礦區陷入困境也凸顯供給面何其脆弱，因此銅礦股理應享有較高的本益比倍數，但目前銅業股的表現還與其他礦業股相近。

總結而言，由於通膨仍持續居高，各國政府負債不斷增加，以及人口結構惡化，都對原料商品有利，銅價尤其看好。