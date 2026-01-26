獲Nvidia加碼投資20億美元 CoreWeave盤前大漲近一成

快訊

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
輝達已加碼投資CoreWeave20億美元，CoreWeave股價26日盤前應聲大漲。路透
人工智慧（AI）晶片龍頭製造商輝達（Nvidia）已加碼投資CoreWeave公司20億美元，盼藉此加速在2030年前新增逾5百萬瓩（GW）的AI運算能力，CoreWeave股價26日盤前應聲飆漲近一成。

根據兩家公司的聲明，輝達已以每股87.2美元價碼買進CoreWeave A股普通股，CoreWeave將成為首批部署輝達即將出貨產品的客戶之一，這些產品包括儲存系統與Vera中央處理器（CPU）。CoreWeave股價美國股市26日盤前大漲9.6%，報101.89美元，輝達約跌0.7%。

輝達執行長黃仁勳受訪時說：「這筆投資形同對CoreWeave成長、管理與商業模式投下信任票。」不過，黃仁勳也強調，這項合作關係本身較聚焦於整合兩家公司的工程心血，以及讓運算能力上線。

輝達原本就是CoreWeave投資人，曾同意2032年前向該公司採購60多億美元服務。

美國 客戶

