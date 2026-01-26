傳美日擬聯手護日圓 亞股普遍收跌

快訊

中央社／ 香港26日綜合外電報導
亞股示意圖。（美聯社）

市場揣測美國與日本官員可能聯手，支撐近來大幅走貶的日圓，亞洲股市今天普遍收跌，美元在亞洲交易時段走弱，國際金價突破每盎司5000美元大關。

根據彭博（Bloomberg News）報導，紐約聯邦準備銀行聯繫交易員以了解日圓匯率狀況，引發日圓急升，日圓兌美元匯價上漲超過1%，創去年11月以來高點，至1美元兌153.89日圓。

日本財務省財務官三村淳今天表示，日本「將根據去年9月日美財長聯合聲明，在必要時與美國當局密切合作，持續對匯率變動作出適當回應」。此言一出，加劇市場對於日美將聯手干預的臆測。

受到日本財政狀況隱憂、日本央行決定不進一步升息，以及市場預期美國聯邦準備理事會（Fed）本週利率按兵不動等因素影響，日圓持續走貶。

日本當局上一次干預日圓是在2024年，當時日圓兌美元一度跌破160大關。由於市場預期日本當局將干預金融市場，導致美元兌歐元、英鎊及韓元等貨幣全面走弱，新加坡元兌美元創11年新高。

美元走弱也推升金價大漲近2%，首度突破每盎司5000美元大關，一度站上每盎司5110.12美元。白銀價格上週五首度突破每盎司100美元大關，今天再飆升至109美元以上。

亞洲股市今天普遍收跌。由於日圓走強不利出口，東京股市挫跌1.8%，上海、新加坡、首爾、馬尼拉及曼谷股市也收跌。香港、台北與威靈頓股市則收漲。

