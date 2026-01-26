快訊

行政院前科長被控當共諜吸收各黨年輕世代 高院裁定2人續羈押禁見

經典賽／陳冠宇加入中華隊是關鍵 美媒點名35歲的他越來越好

廣州政協吸收行政院科長當共諜 今開移審庭2人真面目曝光

金價破5,100美元再寫歷史新猷 富爸爸作者清崎高喊再飆漲430%

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
地緣政治避險需求，推升國際金價26日突破5,100美元關卡。路透
地緣政治避險需求，推升國際金價26日突破5,100美元關卡。路透

國際黃金價格26日漲幅持續擴大，一口氣衝破5,100美元大關，再寫歷史新猷，反映地緣政治緊張情勢加劇與各國財政風險升溫，推升黃金的避險需求。暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎更預測黃金有望再漲430%。

國際現貨金價26日盤中跳漲近2.5%，盤中報每英兩5,111美元。現貨白銀同日漲勢更凌厲，急漲6.6%至每英兩110美元。

隨金價攻克5,100美元關卡，向來因擔憂政府大舉印鈔而力主投資黃金的羅伯特・清崎也發文慶賀，他更給出黃金可望衝上2.7萬美元大膽預測，意味著黃金有望再漲430%。

從委內瑞拉、格陵蘭、到中東，近來地緣政治熱點接連浮現，相關風險升溫進一步強化黃金在高度不確定市場中的避險需求。

根據滙豐銀行（HSBC）上周的報告，近期金價與銀價再度走高，背後原因與格陵蘭相關的地緣經濟議題有關。

瑞士聯合私人銀行（Union Bancaire Privée）的分析師指出，金價上漲主要來自機構投資人與散戶的買盤不墜，「我們預期黃金今年仍將有亮眼表現，反映各國央行與散戶投資需求持續強勁，年底目標價為每英兩5,200美元。」

高盛認為，黃金的需求基礎已不再侷限於傳統管道。自2025年初以來，西方市場的黃金ETF持有量已增加約500公噸；同時，用於規避總體經濟與政策風險的新型工具，包括高資產家族進行的實體黃金買盤，也逐漸成為重要需求來源。

高盛近期將黃金的年底目標價上調至每英兩5,400美元，高於先前的4,900美元，理由是用來規避全球總體經濟與政策風險的需求已「黏著化」，等同拉高了今年金價的起點。

各國央行同樣維持強勁買盤。高盛估算，目前各國央行每月平均購金量約為60公噸，遠高於2022年前每月約17公噸，且開發中國家央行仍持續將外匯存底轉向黃金。

高盛認為，規避全球總體經濟與財政永續性等政策風險的部位，將一路延續至2026年，有別於2024年底美國大選後，選舉相關避險部位迅速解除。

黃金 金價 風險

延伸閱讀

五股開臺尊王過爐大典3月8日起駕 金價飆漲今年是否鎔金再議

金價直直漲 楊金龍：近半年未再買進黃金 全球主要是這五國央行大買

休賽季大幅度換血 大都會有機會不再成為鑲金的紙老虎嗎？

非投等債、黃金商品 可留意

相關新聞

金價破5,100美元再寫歷史新猷 富爸爸作者清崎高喊再飆漲430%

國際黃金價格26日漲幅持續擴大，一口氣衝破5,100美元大關，再寫歷史新猷，反映地緣政治緊張情勢加劇與各國財政風險升溫，...

傳蘋果新筆電將連環出擊...上半年款採M5晶片 下半年款用M6

消息傳出，蘋果或許會在今年兩度發布新款MacBook Pro筆電，上半年問世的機種可能會採用M5系列晶片，下半年機種則搭...

傳日美攜手干預日圓匯價 日股收挫約2%

由於市場猜測美國與日本官員可能合作，共同支撐近期大幅走貶的日圓，日圓兌美元匯價今天急升，導致豐田汽車（Toyota Mo...

銅價大漲短缺警報響 礦業巨頭瘋「廢土煉金」 還要靠細菌來幫忙增產

隨著銅價大漲並創新高，銅礦業者正轉向龐大的廢棄礦堆、創新提煉技術，甚至利用微小的細菌，希望幫忙提高銅產量。

500億美元向AI資料中心業者Switch招手 軟銀史上最大併購案終告破局

彭博引述知情人士報導，軟銀集團（SoftBank）已中止收購美國資料中心營運商 Switch 的協商，也使軟銀創辦人孫正...

彭博：蘋果下個月推出Gemini為後盾的新版Siri 將深度整合至核心App

Apple Intelligence 推出一年多以來，蘋果在應用程式中新增的 AI 功能寥寥無幾。近日新增的功能包括 A...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。