傳蘋果新筆電將連環出擊...上半年款採M5晶片 下半年款用M6
消息傳出，蘋果或許會在今年兩度發布新款MacBook Pro筆電，上半年問世的機種可能會採用M5系列晶片，下半年機種則搭載新一代晶片M6。
據彭博資訊記者葛曼（Mark Gurman），蘋果打算在上半年推出新款筆電MacBook Pro，可能內建M5 Pro、M5 Max晶片，MacBook Air則採M5晶片。與此同時，新款桌電Mac Studio將用較高階的M5 Max、M5 Ultra。外界推測，蘋果可能會在本周三（28日）推出創作應用程式組合Creator Studio時，趁勢發布新筆電和桌電。
接著，ＭacBoook Pro預料在下半年將有重大改款，可能會搭載新一代晶片M6 Pro、M6 Max，但也不排除延至2027年發表。這款新ＭacBoook Pro並將具備OLED觸控螢幕、動態島（Dynamic Island）、內建聯網功能等。
葛曼並說，蘋果也擬於今年推出平價版的MacBook、將搭載iPhone 16智慧機的A18 Pro處理器晶片。此外，蘋果也會發表新版桌電Mac mini。
