銅價大漲短缺警報響 礦業巨頭瘋「廢土煉金」 還要靠細菌來幫忙增產

隨著銅價大漲並創新高，銅礦業者正轉向龐大的廢棄礦堆、創新提煉技術，甚至利用微小的細菌，希望幫忙提高銅產量。

英國金融時報報導，必和必拓、力拓、自由港麥克莫蘭銅金公司與淡水河谷基本金屬等公司正研究並部署新技術，從舊有或已停用的礦區，或過去被視為難以利用的物料中回收金屬。

力拓與必和必拓在美國亞利桑那州共同開發的Resolution礦場總裁皮西表示，從龐大廢棄礦堆中提取過去無法回收的銅，是整個產業的「聖杯」；礦業集團VBM則形容這是「下一個開拓領域」。

礦業公司對廢棄物興趣升溫，正值銅價創下每噸超過13,000美元歷史高點之際。銅有高導電性，除了應用在電器、電纜、電網等基礎設施，也支撐AI熱潮的資料中心。2030年代銅的需求預期將大幅超過供給。

儘管礦商正全力提高產量，但開發新礦場既昂貴又耗時，迫使業者尋求更具創意的生產方式，並從既有營運中榨取更多產能。

自由港麥克莫蘭銅金公司執行長奎克說，應用新型浸出技術，2030年可貢獻公司美國銅產量成長的約三分之二。浸出法是將酸性溶液加入已開採的礦料中，使銅與其他礦物分離。她說，在美國礦區部署這項技術，對產量的影響「等同於新增一座大型新礦」。

在亞利桑那州，必和必拓也在研究是否能從層層堆疊、數以萬噸計的廢棄物中提取銅。技術長雅斯菲爾德說，這可望讓舊礦區在需求飆升、供應萎縮之際，成為「額外且重要的銅來源」。

力拓去年12月表示，已首次利用一種研發始於1990年代的微生物創新方法，成功大量生產銅。該公司的Nuton事業開發的微生物在生物反應器中培養後，被加入破碎礦石堆中，以加速浸出過程中的化學反應，提升提煉效率。

力拓本月表示，亞馬遜雲端事業AWS將成為Nuton的首位客戶，並計劃在其美國資料中心使用這些銅。

Nuton技術長穆勒說：「這些小小的細菌能做到的事情真的很迷人。它們原本就存在於自然界，但在過去30 年中已被調整，以適應我們的作業條件。」