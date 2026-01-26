快訊

台股續揚再創高、上漲103點收32,064點 台積電創高後翻黑跌15元

all in年假+二千元現金買彩券 台北40歲陽光單身漢抱回6.9億元頭獎

經典賽／日本隊公布第三波名單確定有山本由伸 將對中華隊先發？

銅價大漲短缺警報響 礦業巨頭瘋「廢土煉金」 還要靠細菌來幫忙增產

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
隨著銅價大漲，銅礦業者正轉向龐大的廢棄礦堆、創新提煉技術，甚至利用微小的細菌，希望幫忙提高銅產量。路透
隨著銅價大漲，銅礦業者正轉向龐大的廢棄礦堆、創新提煉技術，甚至利用微小的細菌，希望幫忙提高銅產量。路透

隨著銅價大漲並創新高，銅礦業者正轉向龐大的廢棄礦堆、創新提煉技術，甚至利用微小的細菌，希望幫忙提高銅產量。

英國金融時報報導，必和必拓、力拓、自由港麥克莫蘭銅金公司與淡水河谷基本金屬等公司正研究並部署新技術，從舊有或已停用的礦區，或過去被視為難以利用的物料中回收金屬。

力拓與必和必拓在美國亞利桑那州共同開發的Resolution礦場總裁皮西表示，從龐大廢棄礦堆中提取過去無法回收的銅，是整個產業的「聖杯」；礦業集團VBM則形容這是「下一個開拓領域」。

礦業公司對廢棄物興趣升溫，正值銅價創下每噸超過13,000美元歷史高點之際。銅有高導電性，除了應用在電器、電纜、電網等基礎設施，也支撐AI熱潮的資料中心。2030年代銅的需求預期將大幅超過供給。

儘管礦商正全力提高產量，但開發新礦場既昂貴又耗時，迫使業者尋求更具創意的生產方式，並從既有營運中榨取更多產能。

自由港麥克莫蘭銅金公司執行長奎克說，應用新型浸出技術，2030年可貢獻公司美國銅產量成長的約三分之二。浸出法是將酸性溶液加入已開採的礦料中，使銅與其他礦物分離。她說，在美國礦區部署這項技術，對產量的影響「等同於新增一座大型新礦」。

在亞利桑那州，必和必拓也在研究是否能從層層堆疊、數以萬噸計的廢棄物中提取銅。技術長雅斯菲爾德說，這可望讓舊礦區在需求飆升、供應萎縮之際，成為「額外且重要的銅來源」。

力拓去年12月表示，已首次利用一種研發始於1990年代的微生物創新方法，成功大量生產銅。該公司的Nuton事業開發的微生物在生物反應器中培養後，被加入破碎礦石堆中，以加速浸出過程中的化學反應，提升提煉效率。

力拓本月表示，亞馬遜雲端事業AWS將成為Nuton的首位客戶，並計劃在其美國資料中心使用這些銅。

Nuton技術長穆勒說：「這些小小的細菌能做到的事情真的很迷人。它們原本就存在於自然界，但在過去30 年中已被調整，以適應我們的作業條件。」

美國 亞利桑那州 必和必拓

延伸閱讀

記憶體晶片價格一路大漲 缺貨看到後年

三大因素 推升導線架價格

金屬行情熱：金價叩關5,000美元 銀價進逼100美元 銅價逼近13,000美元

危機落幕？黃金大漲 美股電子盤、台指期夜盤上沖下洗

相關新聞

銅價大漲短缺警報響 礦業巨頭瘋「廢土煉金」 還要靠細菌來幫忙增產

隨著銅價大漲並創新高，銅礦業者正轉向龐大的廢棄礦堆、創新提煉技術，甚至利用微小的細菌，希望幫忙提高銅產量。

500億美元向AI資料中心業者Switch招手 軟銀史上最大併購案終告破局

彭博引述知情人士報導，軟銀集團（SoftBank）已中止收購美國資料中心營運商 Switch 的協商，也使軟銀創辦人孫正...

彭博：蘋果下個月推出Gemini為後盾的新版Siri 將深度整合至核心App

Apple Intelligence 推出一年多以來，蘋果在應用程式中新增的 AI 功能寥寥無幾。近日新增的功能包括 A...

巴菲特也嘆賣太早！在白銀5美元大舉進場後已出清 如今少賺百億美元

波克夏公司董事長巴菲特長期來研究白銀市場。該公司曾在1997年與1998年大舉投資白銀，當時銀價只有約每英兩5美元，而現...

聯發科兩日飆漲近 20% 大摩看好AI ASIC獲利潛力

聯發科（2454）周一一度再度高掛漲停，兩個交易日漲幅接近 20%，投資人對該公司ASIC事業在人工智慧（AI）發展潛力...

高盛調高台股目標至34,600點 看好AI資本支出 資金輪動至供應鏈

高盛策略師以台積電（2330）財報表現和營運展望帶動獲利預測上修為由，將台灣加權股價指數 12 個月目標水準由 32,4...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。