快訊

黎巴嫩呼叫器連爆案13外國人跨海求償金阿波羅公司 法院駁回理由曝

長照壓力女毆打罹癌父致死 二審翻供為何恐被判更重？

伊朗國家資訊網路如何變成數位鐵幕？細數歷年斷網演進

彭博：蘋果下個月推出Gemini為後盾的新版Siri 將深度整合至核心App

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
蘋果轉向以 Google 的 Gemini 取代現有技術後，原有專案已縮減規模。法新社
蘋果轉向以 Google 的 Gemini 取代現有技術後，原有專案已縮減規模。法新社

Apple Intelligence 推出一年多以來，蘋果在應用程式中新增的 AI 功能寥寥無幾。近日新增的功能包括 Apple Music 的「自動混音」（AutoMix）和 Apple Watch 的「運動夥伴」（Workout Buddy）。不過，這重情況會今年出現轉變。

以報導蘋果產品動態知名的彭博記者葛曼（Mark Gurman）在《Power On》電子報中指出，蘋果計劃把即將推出、由 Gemini 提供技術支援的新版 Siri，「深度整合至各項核心應用程式」。

蘋果原本的計畫遠比現在更有野心，有一陣子持續投入名為「全球知識問答」（World Knowledge Answers）的專案，目標是要和 ChatGPT 及 Perplexity 等對手競爭。不過，隨著蘋果轉向以 Google 的 Gemini 取代現有技術，此專案已縮減規模。

「全球知識問答」並非唯一被縮減的計畫。根據葛曼的說法，蘋果原本也在進行 Safari 瀏覽器的 AI 大改版：

葛曼寫道：「2026 年的一項重大優先任務，原是打造一款為 AI 時代量身設計、全面翻新的 Safari 瀏覽器，用以對抗 Perplexity 與 OpenAI 的新產品。計畫中的功能包括評估文件套數據的可信度，並跨多個來源進行資訊比對。」

這些計畫目前也已停擺，不過葛曼表示，相關工作仍有機會在 WWDC26 之前重啟。此外，葛曼指出，蘋果針對 AI 健康功能也已「推倒重來」。

據報導，蘋果原本「規劃在 Safari、TV、健康、音樂和 Podcast 等應用程式中，嵌入獨立的聊天機器人體驗」。但在機器學習與 AI 戰略資深副總裁詹南德雷亞（John Giannandrea）離職後，蘋果轉而規劃更具整合性的體驗。蘋果不再於各個應用程式中設置獨立的聊天機器人，而是計畫將即將推出、基於 Gemini 技術的 Siri「深度」整合至核心應用程式之中。

葛曼進一步報導，新版 Siri 最快將於下個月發布。過去，蘋果也曾展示過 Siri 如何透過 App Intents 和各項應用程式進行整合。

不論如何，2026 年對 Apple Intelligence 而言，無疑是令人振奮的一年。外界預期蘋果終於將推出在 WWDC24 首次亮相、經過全面翻新的 Siri。

應用程式 Siri Gemini

延伸閱讀

i17平價款要來了 台積、鴻海、大立光淡季添動能

蘋果平價新機銷售 市場風向球

OpenAI 將推大企業用產品

就市論勢／PCB、被動元件 可短打

相關新聞

彭博：蘋果下個月推出Gemini為後盾的新版Siri 將深度整合至核心App

Apple Intelligence 推出一年多以來，蘋果在應用程式中新增的 AI 功能寥寥無幾。近日新增的功能包括 A...

巴菲特也嘆賣太早！在白銀5美元大舉進場後已出清 如今少賺百億美元

波克夏公司董事長巴菲特長期來研究白銀市場。該公司曾在1997年與1998年大舉投資白銀，當時銀價只有約每英兩5美元，而現...

聯發科兩日飆漲近 20% 大摩看好AI ASIC獲利潛力

聯發科（2454）周一一度再度高掛漲停，兩個交易日漲幅接近 20%，投資人對該公司ASIC事業在人工智慧（AI）發展潛力...

高盛調高台股目標至34,600點 看好AI資本支出 資金輪動至供應鏈

高盛策略師以台積電（2330）財報表現和營運展望帶動獲利預測上修為由，將台灣加權股價指數 12 個月目標水準由 32,4...

東南亞這國貨幣好強 連兩年狂升稱霸亞幣 今衝七年高點 受惠AI題材

馬元匯率升至逾七年來最強水準，主要受惠於市場對馬來西亞在AI供應鏈中的角色，以及對該國經濟成長前景的樂觀。

美元承壓：美日匯率協作傳言發酵 市場信心動搖

美元兌多數主要貨幣周一走軟。市場關注日本可能出手干預匯市，若美國加入行動，投資人擔憂將進一步動搖對美元的信心。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。