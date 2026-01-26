巴菲特也嘆賣太早！在白銀5美元大舉進場後已出清 如今少賺百億美元

快訊

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
波克夏公司曾在1997年與1998年間大舉投資白銀，在約莫十年內出清。當時銀價只有約每英兩5美元，而現在白銀已經漲破每英兩100美元。路透
波克夏公司曾在1997年與1998年間大舉投資白銀，在約莫十年內出清。當時銀價只有約每英兩5美元，而現在白銀已經漲破每英兩100美元。路透

波克夏公司董事長巴菲特長期來研究白銀市場。該公司曾在1997年與1998年大舉投資白銀，當時銀價只有約每英兩5美元，而現在白銀已經漲破每英兩100美元，若當年波克夏持續持有白銀迄今，現在價值可能超過140億美元。

波克夏當時共買進1億2,970萬英兩白銀，但在不到十年的時間內便全數出清，獲利金額未對外揭露。

如果波克夏一直持有這些白銀部位，在白銀價格周一（26日）達到每英兩108美元的情況下，其價值約為140億美元。過去一年白銀價格已上漲三倍，其中2026年至今更上漲約40%。

巴菲特在1997年買入白銀之前，已追蹤白銀市場數十年。

巴菲特在2006年波克夏年度股東會上曾表示：「我買得非常早，也賣得非常早。除此之外，我做的一切都很完美。」他笑說，「我曾經當過一陣子的白銀之王。我們確實賺了一點錢，但當市場進入投機階段時，我們並不擅長判斷投機熱潮究竟會走多遠。」

那一輪白銀投資只是巴菲特眾多「判斷正確、卻賣得太早」的例子之一。他在2024年與2025年出售了波克夏持有的大部分蘋果股票，也在2020年與2021年以低於目前價格的水準賣出一批銀行股。

波克夏在1998年2月發出的新聞稿中表示，公司在六個月內累積持有1億2,970萬英兩白銀，且無意再進一步加碼。當時波克夏的購買量約占全球年度礦產白銀供給的25%，引起白銀市場與監管機構的高度關注。

當時，監管單位顯然擔心巴菲特可能試圖效法1970年代推升銀價的亨特兄弟。該策略一度奏效，白銀價格短暫飆升至每英兩50美元，隨後卻崩跌。

巴菲特早在1960年代初期便投資白銀，當時銀價幾乎由美國政府固定在每英兩約1.29美元。這也是1965年前鑄造的10美分、25美分與50美分硬幣中的白銀價值。這些硬幣的含銀量為90%，當時一枚25分硬幣含有約0.18英兩白銀。

巴菲特在1960年代判斷，政府為了壓低價格，人為抑制銀價，並釋出政府庫存白銀；但在工業需求強勁的情況下，價格理應更高。事實證明他是對的：1965年白銀退出貨幣體系後，價格隨即上漲。

波克夏副董事長查理・蒙格在1998年股東會上，對巴菲特投資視野的廣度、洞察力與耐心讚嘆不已。他說：「想想看，需要多大的紀律，才能對一件事情思考30或40年，只為了等待一個能動用你2%資產的機會。」當時波克夏的白銀持倉價值仍不到10億美元。

巴菲特在1990年代看好白銀的理由，與如今投資人買進白銀的邏輯相當類似：需求超過供給。

根據白銀協會估計，2025年白銀供給在投資需求之前就已出現超過1億英兩的缺口，而全球礦產白銀供給約為10億英兩。1997年的供給缺口則約為1.5億英兩。

