聯發科兩日飆漲近 20% 大摩看好AI ASIC獲利潛力

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
大摩認為，隨著聯發科持續將手機晶片產能轉至 TPU，潛在上漲空間可能更向聯發科傾斜。路透
大摩認為，隨著聯發科持續將手機晶片產能轉至 TPU，潛在上漲空間可能更向聯發科傾斜。路透

聯發科（2454）周一一度再度高掛漲停，兩個交易日漲幅接近 20%，投資人對該公司ASIC事業在人工智慧（AI）發展潛力相當樂觀。

聯發科繼上周五以漲停價作收，周一股價繼續上攻，一度漲至1,790元。

摩根士丹利（Morgan Stanley）分析師詹家鴻（Charlie Chan）等人在上周五的報告中指出：「我們看好聯發科在 AI ASIC 營收的極大潛力，主要來自 Google TPU。」

儘管聯發科在中國大陸智慧型手機營收面臨走下坡的風險，大摩仍建議投資人針對 TPU 題材加碼這檔股票。

2027 年的 TPU 供貨將由聯發科與博通（Broadcom）分食。大摩認為，隨著聯發科持續將手機晶片產能轉至 TPU，潛在上漲空間可能更向聯發科傾斜。

大摩表示，聯發科將在下月 4 日舉行法說會，屆時是否重申 2026 年 AI ASIC 營收貢獻將超過 10 億美元，將是觀測其 TPU 工程驗證進度的關鍵指標。

ASIC 題材帶動 聯發科股價持續創新高

穩懋打入 Google TPU 鏈 切入雲端服務供應商自研晶片 AI 大商機

「發哥」聯發科（2454）1630漲停創天價！Google TPU助攻…法人喊ASIC營收翻倍

大摩：TV 面板漲勢延續 看好友達優於群創

