快訊

超級幸運！只花23元就中統一發票千萬元 花1元中百萬雲端專屬獎

簡立峰專欄／Meta買Manus啟示錄 為何AI新創出走中國？

霍諾德攻頂101主持人超大咖！NASA專家擁7千萬YT訂閱數 閃粉炸彈也是他做的

高盛調高台股目標至34,600點 看好AI資本支出 資金輪動至供應鏈

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
台灣加權股價指數周一一度上漲222點至32184.38點，再創盤中新高。路透
台灣加權股價指數周一一度上漲222點至32184.38點，再創盤中新高。路透

高盛策略師以台積電（2330）財報表現和營運展望帶動獲利預測上修為由，將台灣加權股價指數 12 個月目標水準由 32,400 點調高至 34,600 點，。

蘇瑋忠（Alvin So）在內的策略師於1月24日的報告中指出，台積電各項獲利普遍優於預期，且「AI 帶動的資本支出周期擴大，正支撐整個供應鏈的獲利」。

高盛的目標價代表台股較上周五收盤水準還有8.3% 的上漲空間。台灣加權股價指數周一一度上漲222點至32184.38點，再創盤中新高。

高盛將台股今、明年獲利成長預測，分別由 23% 和 20% 上調至 30% 與 22%。2027 年資本支出預測值由 540 億美元調升至 650 億美元，反映客戶需求持續強勁。

部分區域基金受限於持有權重上限，反而開始減持台積電，尋求維持台灣 AI 持股比例的外資，轉而輪動至供應鏈中的其他同業。

台積電 台股 供應鏈

延伸閱讀

美高科技股超級財報周…台股衝32K 內外有底氣

台股變因 法人賣、散戶買…籌碼面浮現不安定因素

高資產客戶理財 不重押AI

亞股基金績效放閃 法人看好中日韓台可望受惠 AI 題材持續發酵

相關新聞

巴菲特也嘆賣太早！在白銀5美元大舉進場後已出清 如今少賺百億美元

波克夏公司董事長巴菲特長期來研究白銀市場。該公司曾在1997年與1998年大舉投資白銀，當時銀價只有約每英兩5美元，而現...

聯發科兩日飆漲近 20% 大摩看好AI ASIC獲利潛力

聯發科（2454）周一一度再度高掛漲停，兩個交易日漲幅接近 20%，投資人對該公司ASIC事業在人工智慧（AI）發展潛力...

高盛調高台股目標至34,600點 看好AI資本支出 資金輪動至供應鏈

高盛策略師以台積電（2330）財報表現和營運展望帶動獲利預測上修為由，將台灣加權股價指數 12 個月目標水準由 32,4...

東南亞這國貨幣好強 連兩年狂升稱霸亞幣 今衝七年高點 受惠AI題材

馬元匯率升至逾七年來最強水準，主要受惠於市場對馬來西亞在AI供應鏈中的角色，以及對該國經濟成長前景的樂觀。

美元承壓：美日匯率協作傳言發酵 市場信心動搖

美元兌多數主要貨幣周一走軟。市場關注日本可能出手干預匯市，若美國加入行動，投資人擔憂將進一步動搖對美元的信心。

簡立峰專欄／Meta買Manus啟示錄 為何AI新創出走中國？

2025年底，Meta砸下逾20億美元（約新台幣625億元），收購中國AI出身的新創Manus，這筆交易真正的關鍵，從來不只是金額。為何一家不做基礎模型的年輕AI新創，會成為Meta轉向AI代理的重要拼圖？中國AI人才正成為美國科技巨頭爭相吸納的關鍵戰力，這群頂尖人才具備哪些特質？對美中AI競爭又帶來哪些啟示？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。