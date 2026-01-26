高盛調高台股目標至34,600點 看好AI資本支出 資金輪動至供應鏈
高盛策略師以台積電（2330）財報表現和營運展望帶動獲利預測上修為由，將台灣加權股價指數 12 個月目標水準由 32,400 點調高至 34,600 點，。
蘇瑋忠（Alvin So）在內的策略師於1月24日的報告中指出，台積電各項獲利普遍優於預期，且「AI 帶動的資本支出周期擴大，正支撐整個供應鏈的獲利」。
高盛的目標價代表台股較上周五收盤水準還有8.3% 的上漲空間。台灣加權股價指數周一一度上漲222點至32184.38點，再創盤中新高。
高盛將台股今、明年獲利成長預測，分別由 23% 和 20% 上調至 30% 與 22%。2027 年資本支出預測值由 540 億美元調升至 650 億美元，反映客戶需求持續強勁。
部分區域基金受限於持有權重上限，反而開始減持台積電，尋求維持台灣 AI 持股比例的外資，轉而輪動至供應鏈中的其他同業。
