快訊

北海道早餐店播台灣電視台被出征！老闆傻眼不退讓 回應讓網大炸鍋

年前必看！今天臘八節「最強轉運日」 由來、禁忌與開運3招曝

台股早盤漲逾200點站上32,100點再創新高 台積電勁揚15元衝上1,785元

東南亞這國貨幣好強 連兩年狂升稱霸亞幣 今衝七年高點 受惠AI題材

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
馬元匯率升至逾七年來最強水準。路透
馬元匯率升至逾七年來最強水準。路透

馬元匯率升至逾七年來最強水準，主要受惠於市場對馬來西亞在AI供應鏈中的角色，以及對該國經濟成長前景的樂觀。

馬元兌美元匯率周一（25日）盤中勁升0.8%，至3.9750馬元兌1美元，創下2018年6月以來最強水準，自2024年迄今已升值逾13%。Gama資產管理公司預期，馬元匯率本季可進一步升至3.9馬元。

在內需展現韌性、觀光客人數可望強勁回流的支撐下，馬來西亞今年預料延續經濟成長動能。此外，資料中心產業的快速擴張也正開啟新的機會並吸引投資。

T. Rowe Price在新興亞洲外匯市場中對馬元最為看好。該公司香港固定收益基金經理Leonard Kwan表示，馬來西亞「是資料中心的理想落腳地，擁有充足的能源資源，且觀光表現良好」。

今年1月以來，馬元是亞洲表現最佳的貨幣，此前已連續兩年在亞幣中居冠，且目前的升幅已超越分析師對第1季的預測。

高盛策略師Danny Suwanapruti等人在上周六的報告中指出，科技出口、外國直接投資，以及馬來西亞央行今年維持利率不變，將有助馬元今年表現再度勝過東南亞其他貨幣。

外資回流本地資產也支撐了馬元需求。全球基金本月截至週五為止，淨買入2.56億美元馬來西亞股票，推升富時馬來西亞吉隆坡綜合指數升至七年新高。

此外，市場預期馬來西亞央行可能一路按兵不動至2027年，加上美國聯準會持續降息的預期，將縮小美國與馬來西亞之間的利差。馬來西亞央行上周已宣布維持利率不變。

住友商事新加坡亞洲宏觀策略主管Jeff Ng表示：「AI與出口需求正帶動馬元走強。偏中性甚至略偏鷹派的央行立場，可能進一步支撐馬元。」

馬來西亞 美國 資產

延伸閱讀

高凌風兒子葛兆恩也結婚了！寶弟「BL婚禮」造勢交換戒指、誓詞來真的

張學友被爆欠債！親露面吐真相 揭最難忘一刻

拓展海外市場 黃偉哲馬不停蹄趕赴馬來西亞推銷台南蜜棗

曉劇場2026年首作「憂國」挑戰三島由紀夫禁忌作 連日本都不敢碰觸

相關新聞

Fed本周利率 將按兵不動…市場關注鮑爾發言

美國聯準會（Fed）本周預料將按兵不動，市場焦點擺在這波暫停降息可能持續多久，以及決策官員是否與主席鮑爾團結一致，尤其是...

東南亞這國貨幣好強 連兩年狂升稱霸亞幣 今衝七年高點 受惠AI題材

馬元匯率升至逾七年來最強水準，主要受惠於市場對馬來西亞在AI供應鏈中的角色，以及對該國經濟成長前景的樂觀。

美元承壓：美日匯率協作傳言發酵 市場信心動搖

美元兌多數主要貨幣周一走軟。市場關注日本可能出手干預匯市，若美國加入行動，投資人擔憂將進一步動搖對美元的信心。

簡立峰專欄／Meta買Manus啟示錄 為何AI新創出走中國？

2025年底，Meta砸下逾20億美元（約新台幣625億元），收購中國AI出身的新創Manus，這筆交易真正的關鍵，從來不只是金額。為何一家不做基礎模型的年輕AI新創，會成為Meta轉向AI代理的重要拼圖？中國AI人才正成為美國科技巨頭爭相吸納的關鍵戰力，這群頂尖人才具備哪些特質？對美中AI競爭又帶來哪些啟示？

三星HBM4傳通過輝達、超微驗證 下月量產出貨

路透周一引述知情人士報導，三星電子計劃下個月開始生產新一代高頻寬記憶體（HBM）晶片「HBM4」，並開始供貨給輝達（NV...

現貨金價突破5,000美元大關、銀價也刷新高 這一因素增添柴火

國際現貨金價首度突破每英兩5,000美元大關，銀價也再創歷史新高，延續近期一波急漲走勢，這波漲勢受到美國總統川普重塑國際...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。