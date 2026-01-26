現貨金價突破5,000美元大關、銀價也刷新高 這一因素增添柴火

國際現貨金價首度突破每英兩5,000美元大關，銀價也再創歷史新高，延續近期一波急漲走勢，這波漲勢受到美國總統川普重塑國際關係，以及投資人撤離公債與貨幣所推動。此外，市場憂心美日聯合干預匯市、抑制日圓近期貶勢，日圓周一連續第二天勁升，美元則走軟，也帶動金價、銀價走高。

在台灣時間周一上午，現貨金價盤中上漲0.9%，報每英兩5,031.66美元，正式突破5,000美元大關；銀價也漲2.89%，報每英兩106.16美元，續創新高。

金價上周已累計勁揚8.5%，美元走弱進一步強化需求。美元指數（DXY）下跌1.8%，為5月以來最大單周跌幅，今天盤中再下滑0.67%至96.94，美元走貶使貴金屬對多數買家而言更為便宜。

黃金過去兩年價格已翻倍以上，這波破紀錄的漲勢再次凸顯黃金做為市場恐懼指標的歷史角色。繼去年創下1979年以來最佳年度表現後，今年以來又再上漲15%，地緣政治風險升高進一步推動所謂的「貨幣貶值交易」，也就是投資人撤離貨幣與美國公債。

近幾周，美國政府的一連串行動，包括挑戰聯準會的獨立性、威脅併吞格陵蘭、以及對委內瑞拉的軍事干預，都令市場感到不安。對於試圖在不確定性中尋求方向的投資人而言，黃金做為避險資產的吸引力可說前所未見。

First Eagle投資管理公司投資組合經理Max Belmont 表示：「黃金是信心的反向指標。它是對抗突發通膨、市場意外下跌，以及地緣政治風險升溫的避險工具。」

投資人正等待川普提名下一任聯準會主席。川普說，他已完成面試程序，並重申心中已有合適人選。若由立場偏鴿派的人士出任，將提高市場對今年進一步降息的押注。這對不孳息的黃金而言是一大利多，尤其是在已連續三次降息之後。