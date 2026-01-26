路透：印度市場門戶大開 歐盟車進口關稅最終大砍至 10%

快訊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
路透引述消息人士報導，印度計劃將歐盟進口車關稅從最高 110% 大幅調降至 40%。雙方最快於周二簽署的自由貿易協定，這將是印度廣大市場迄今最顯著的門戶開放。

知情人士向路透透露，莫迪政府已同意，歐盟進口價格超過 1.5 萬歐元（約 17,739 美元）的車輛，將以配額的方式立即調降關稅。

消息人士說，稅率隨後將逐步降至 10%，如此一來，福斯（VW）、賓士（Mercedes-Benz）及寶（BMW）等歐洲車廠將容易進入印度市場。

印度和歐盟預定周二宣布，就延宕多年的自由貿易協定完成談判；隨後雙方將敲定細節，並正式批准這項譽為「協定之母」的重大合約。

這項協定可望擴大雙邊貿易，並提振印度的紡織品及珠寶等商品出口。自 8 月底以來，這些產業因美國祭出的 50% 關稅而遭受重創。

以銷量計算，印度是全球僅次於美、中的第三大汽車市場，但其本土汽車產業長期以來受到嚴密保護。新德里當局目前對進口車課徵 70% 至 110% 的關稅。

消息人士透露，新德里提議將每年約 20 萬輛燃油車的進口關稅立即裁撤至 40%，這是印度迄今開放汽車業最積極的一次。消息人士強調，此配額在最後關頭仍可能有所變動。

兩名消息人士表示，為了保護馬辛德拉（Mahindra & Mahindra）及塔塔汽車（Tata Motors）的投資，電動車頭五年會被排除在降稅範圍之外。五年後，電動車才會比照燃油車調降關稅。

歐洲車在印度每年 440 萬輛的汽車市場中，目前市占率不到 4%。這市場目前由日本鈴木汽車以及本土品牌馬辛德拉、塔塔稱霸，三者合計囊括三分之二的市場。

