日圓繼續勁升 高市早苗警告放空投機客、聯準會詢價 會聯手干預匯市？

日圓今天（26日）延續升值走勢，因交易者在新的一周展開之際，高度警戒日本可能進場干預匯市、阻貶日圓匯價。

在台灣時間周一清晨，日圓兌美元匯率一度升值0.95%，至154.22日圓，創一個多月以來最強。在周日，日本首相高市早苗向市場發出警告，而在上周五，美國也釋出可能與日本聯手捍衛日圓的跡象。

高市表示：「我們將採取一切必要措施，因應投機與高度異常的波動。」但她未具體點名日圓或近期劇烈波動的日本公債市場。

儘管高市在發言時先強調，做為首相不宜評論「應由市場決定的事務」，但財務大臣已表明，日本在必要時會「放手」採取行動，包括進場干預。

日圓匯率周一的走勢延續自上周五以來的反彈回升。當時日圓一度貶到接近160日圓區間，這是市場普遍視為有高度進場干預風險的水準。當時這波疲弱走勢在東京周五交易時段尾聲開始反轉，市場揣測官方可能介入。進入美國交易時段後，升勢加快，因交易員回報稱，紐約聯邦準備銀行已聯繫金融機構，了解日圓匯率狀況。

日圓上周五一度勁升1.75%，為8月1日以來最大單日漲幅。聯準會的詢價行動，以及財務大臣片山皋月與美國財政部長貝森特之間近期的密切溝通，讓交易員認為日美聯手干預的可能性正在升高。

Pepperstone Group資深研究策略師布朗說：「匯率詢價通常是行動前的最後警告。」他指出，「高市政府對投機性外匯波動的容忍度，顯然比前幾任政府低得多。」

有關詢價的報導，可能會讓市場不敢進一步放空日圓，進而引發日圓空頭部位遭軋空。原先這些空頭部位出現十年來最大增幅。

AT Global Markets雪梨辦公室首席分析師特威代爾表示：「考量高市的發言，交易員在周一開盤時應該非常謹慎。」他指出，日圓在本周初可能於155日圓左右交易。

特威代爾說：「市場仍想放空日圓，但在這種口頭干預下會非常小心。如果我們看到美國方面也參與潛在的匯率詢價，其影響可能不僅限於日圓，甚至會波及全球市場。」

對部分交易人士而言，日美聯合行動令人聯想到《廣場協議》，即1985年由多個主要經濟體達成、實質上導致美元貶值的協議。其實早在一年多前，關於必須採取措施來因應「美元匯率過高」導致經濟失衡問題的相關討論就已浮現。

根據紐約聯準銀行網站資料，美國自1996年以來僅三度直接干預匯市，最近一次是在2011年日本大地震後，聯手G7國家賣出日圓，以穩定市場。

Pinnacle投資管理公司首席投資策略師杜伊表示：「日本若要支撐日圓，勢必得承擔國內壓力或全球外溢效應，因此協調行動、類似《廣場協議 2.0》的結果，對某些人來說突然變得不那麼瘋狂了。當美國財政部開始打電話，通常代表事情已超出一般外匯事件的範疇。」