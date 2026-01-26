本周開盤前 五件國際事不可不知

快訊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
麻州波士頓中國城也覆蓋在一片白雪之中。一場強烈冬季風暴正為近 2 億美國民眾帶來酷寒、冰凍與降雪。法新社
麻州波士頓中國城也覆蓋在一片白雪之中。一場強烈冬季風暴正為近 2 億美國民眾帶來酷寒、冰凍與降雪。法新社

日圓周一兌美元走升，攀升至五周以來新高。日本首相高市早苗警告金融市場，若出現異常波動，日本已準備好採取行動。市場猜測東京當局可能進場阻貶日圓，美國也可能罕見給予支持。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際和兩岸要聞：

日圓強彈 高市喊話引發干預預測

日圓今天拉大升幅。首相高市早苗周日對市場發出警告，加上周五有跡象顯示美國可能與日本聯手阻貶日圓後，日圓在亞洲一度升值 0.8%，觸及 154.43 兌 1 美元，創下一個多月以來的最高價位。

高市早苗說：「我們將採取一切必要措施，以因應投機性及極度異常的波動。」但她並未明確點名日圓或波動劇烈的日本公債。

傳大陸官方將開放H200晶片 台積ADR急速勁揚 漲2.3%

美股標普500指數上周五（23日）平盤作收，連續兩周下跌。美國總統川普掀起地緣政治的驚濤駭浪，結果卻回到原點，投資人重新聚焦企業財報，以及聯準會（Fed）決策和主席繼任人選。

標普500指數23日幾無變動，那斯達克綜合指數小漲0.3%，道瓊工業指數跌285點。一周下來，道瓊和標普各跌 0.5%和0.4%，那斯達克小跌0.1%，市場躲過歐美之間差點重燃的貿易戰，如今大致重回原點。

費城半導體指數跌1.2%，受英特爾（Intel）崩跌17%所拖累，該公司財測黯淡，並警告先進製程良率不如預期。

英特爾的對手超微（AMD）大漲2.4%，輝達和台積電（2330）ADR也分別上漲1.5%和2.3%，據傳大陸官方將開放國內業者採購輝達H200晶片。

川普喊對加國課100%關稅

加拿大總理卡尼上周演說內容觸怒川普政府後，「關稅人」美國總統川普警告，若加國與中國大陸達成貿易協議，將對加國商品加徵100%關稅，今年重新協商的美墨加協定（USMCA）也前途多舛。

美國財政部長貝森特美國廣播公司（ABC）節目中重申川普對加拿大加徵 100% 關稅，他表示，卡尼和中國達成協議、降低部分貿易壁壘，簡直是「立場倒戈」。

同時，據路透報導，印度將把部分歐盟進口車關稅從高達 110% 降至 40%，並逐步調降至 10%。歐印峰會將於周二在新德里揭幕。

美東多年來最嚴重冰雪

強烈冬季風暴重創美國東半部的電力供應和交通。截至周日下午，已有超過 100 萬戶家庭與企業斷電，災情主要集中在田納西州、密西西比州及路易斯安那州。目前至少已有 1.7 萬架次航班被迫取消。

WSJ：張又俠涉洩漏核武機密

中共中央軍委副主席張又俠落馬。據華爾街日報報導，張又俠被控向美國洩漏核武機密，並在任職期間收受賄賂，其中包括將一名軍官提拔為國防部長。

