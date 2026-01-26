快訊

毒鴛鴦欠租房東報警揭命案！女雙手被綁口塞襪 男辯「她中邪了」

國軍設聯合火力協調中心 傳台美已實施多次聯合幕僚作業

民怨四起！改裝車深夜炸街 新北警抓人也抄幕後車行

聽新聞
0:00 / 0:00

Fed本周利率 將按兵不動…市場關注鮑爾發言

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
Fed主席鮑爾。 法新社
Fed主席鮑爾。 法新社

美國聯準會（Fed）本周預料將按兵不動，市場焦點擺在這波暫停降息可能持續多久，以及決策官員是否與主席鮑爾團結一致，尤其是鮑爾顯然並未「跛鴨」，他在決策會後記者會上的發言，將比以往更具份量。

Fed預定美東時間28日下午2時（台灣時間29日凌晨3時）公布利率決策，預料將維持基準利率區間於3.5%至3.75%不變。

在Fed去年12月降息1碼後，美國已公布的兩份消費者物價指數（CPI）報告都顯示通膨相對低調，但Fed多數官員與許多分析師都認為關稅對通膨的轉嫁效應可能還沒達到頂峰，同時失業率已回降，增添官員對於勞動市場回穩的信心，因此多數官員這次會議預料都將表示，經濟數據支持維持利率不變。

花旗集團經濟學者表示，通膨從高檔回降，但仍高於2%目標，且最近的數據未對未來走向提供明確指引，失業率雖在高檔盤旋，但未急升，這種組合顯示Fed將暫停降息。

不過，市場將關注投票結果所顯示、決策官員對鮑爾的支持度。最受市場關注則是美國總統川普任命的理事沃勒與鮑蔓投票動向，若兩人支持利率不變，暗示兩人與鮑爾站在一邊，支持Fed的獨立性。經濟學家預期，沃勒將投贊成票，鮑蔓可能提出「異議」。

同時，鮑爾遭到司法部刑事調查，並強力反擊，因此市場人士將更密切注意他這次的記者會發言。花旗指出，投資人觀察重點在於鮑爾將做出何種暗示，「尤其是鮑爾將進一步降息之門開得有多大」。

觀察家也指出，諸多政治新聞、貿易不確定性及Fed主席接任人選可能生變，都將使投資人更重視鮑爾的談話語氣，如果鮑爾的用語使投資人改變對利率的預期，市場可能出現激烈動盪。

Fed將於何時恢復降息或繼續暫停、甚至轉而升息，仍將受後續將公布的經濟數據牽引。

經濟學家認為，美國去年12月失業率雖降到4.4%，但就業市場尚未走出陰霾，因此Fed今年須進一步降息。

Fed 市場 降息

延伸閱讀

頂住川普降息壓力 聯準會料維持利率不變

Fed本周開會…川、鮑大戰聚焦 市場預期6月才降息

貝萊德投資長獲賭盤青睞 李德接任主席機率飆升

聯準會主席鮑爾出席庭審支持理事庫克 美財長狠批：將Fed政治化

相關新聞

Fed本周利率 將按兵不動…市場關注鮑爾發言

美國聯準會（Fed）本周預料將按兵不動，市場焦點擺在這波暫停降息可能持續多久，以及決策官員是否與主席鮑爾團結一致，尤其是...

日美恐聯手干預日圓

在近來日圓貶值與日債殖利率衝高之際，日本首相高市早苗24日再度警告，日本正準備對投機性的市場走勢採取行動，促使投資人高度...

華爾街日報盤點…2026年六大震 重塑全球政經局勢

2026年的第一個月都還沒結束，華爾街日報（WSJ）盤點已出現六場「大地震」，可能重塑今後多年全球的經濟和政治局勢。

南韓機器人鏈易受干擾 關鍵原物料、零組件高度仰賴大陸與日本

韓國貿易協會（KITA）的報告顯示，儘管南韓在機器人領域展現世界級競爭力，卻嚴重仰賴來自中國大陸與日本的原物料與零組件，...

白宮砸16億美元入股稀土商

路透報導，消息人士透露，川普政府最快26日將宣布收購稀土業者美國稀土公司（USA Rare Earth）的10%股權，包...

歐洲改用本土科技 力拚脫美

美國總統川普的不斷挑釁，已激起歐洲的危機意識，甚至正在籌謀長久以來都被視為不可能的目標：捨棄美國科技、改用本土技術。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。