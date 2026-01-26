在近來日圓貶值與日債殖利率衝高之際，日本首相高市早苗24日再度警告，日本正準備對投機性的市場走勢採取行動，促使投資人高度警戒日本與美國本周可能罕見地聯手干預匯市。

高市24日在各政黨領袖的電視辯論會上表示，「我身為首相，不會評論應該由市場決定的事務，但我們將採取所有必要措施，處理投機性且高度不正常的（市場）走勢」。

她並未具體說明這番言論是針對日本公債殖利率、還是日圓匯率，但政府官員近來已屢次對債市和匯市提出警告。

而且，市場23日傳出美國紐約聯準銀行已連絡金融機構，詢問日圓匯率的相關事宜，被認為可能是為日本干預匯市鋪路，帶動日圓兌美元匯率當天強升1.7%，報155.70日圓兌1美元。

這些發展都使市場益加揣測，日本將在美國罕見的協助下，進入匯市阻貶日圓。雪梨AT全球市場公司首席分析師陶戴爾指出，從高市的言論來看，交易員在26日匯市開盤時應該會非常擔心。