OpenAI 將推大企業用產品

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
知情人士透露，OpenAI正準備推出鎖定大型企業的人工智慧產品。（路透）
知情人士透露，OpenAI正準備推出鎖定大型企業的人工智慧（AI）產品，反映勁敵Anthropic的商用工具受歡迎，讓OpenAI壓力倍增，正改善競爭商品，並納入企業用戶重視的其他功能。

美國科技網站Information引述知情人士報導，OpenAI執行長奧特曼上周邀集迪士尼執行長艾格等企業高層，共進奢華晚宴。奧特曼告知席間賓客，該公司能夠提供一站式服務，滿足眾人的所有AI需求，從旗下的ChatGPT、程式設計工具Codex、到工作流程自動化模型等。

消息人士說，這場聚會意在預告OpenAI針對大企業推出的新產品，協助公司AI轉型。AI轉型通常表示改進既有技術，把AI納入運作中，如客戶服務、重新編寫舊埕式、資料整理方式等。

OpenAI新產品要整合企業AI服務，可能會將OpenAI的多種商品結合為一，讓企業客戶更便於追蹤相關開支。對晚宴的一些參與者來說，言外之意相當明顯，奧特曼想從Anthropic手上搶客戶。Anthropic的編程工具Claude Code、職場自動化工具Cowork，過去一個月來獲得商界關注。

Anthropic去年預測，該公司透過應用程式介面（API）銷售AI模型給企業的營收，將高過OpenAI。由於OpenAI提早進入這個市場好幾年，這個預估相當引人注意。儘管如此，Information寫道，由於許多業者付費使用ChatGPT，OpenAI的企業部門營收，可能高於Anthropic。

Anthropic近來在商界大獲成功，主因旗下的Claude Code，能編寫並修改程式碼。新創公司執行長透露，對一些客戶來說，這生產力貢獻更勝聊天機器人。

部分大客戶說，Anthropic是企業高層的商用AI首選供應商，主因該公司未強打消費功能。相形之下，OpenAI持續以眼花撩亂的速度，推出消費服務，該公司似乎仍在思索如何形塑企業策略。過去幾年來，OpenAI受惠於個人用戶，將ChatGPT口耳相傳給雇主，得以銷售企業的大型訂閱合約。

